研華：昆山製造中心2月下旬小幅復工三成

全球物聯網領導廠商研華公司（2395）針對2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，於2月12日起將於官網定期性的更新研華於昆山製造中心復工時程與產能利用率、大陸區主要銷售據點營運狀態及全球員工疫情狀態，以供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

研華指出，公司全球員工近8,000人，截至目前為止沒有發生任一感染。中國區員工近3,400位（含直接與間接員工），除製造中心位於昆山外，其餘分布在北京、上海、深圳、廣州、西安、成都等40多個城市。根據中國政府防疫規範，所有企業復工需經當地政府審批同意，截至目前為止研華可復班開工城市包含主要城市北京、上海、廣州等地，然為保全員工身心安全，於2月10日至2月14日期間，部分員工將在家上班；其他分公司皆已送出復工申請，待當地政府評估指示。

研華於防疫過程中，將以包括微信群組、Able Club等內、外平台，即時關注員工個人健康狀態，並藉由內、外部各式管道、平台發布如全球差旅、防疫建議予全球員工了解；另也啟動向各地政府通報防疫狀態管道。