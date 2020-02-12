光寶助中南美洲客戶 迎戰智慧製造

中國大陸因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，強制各廠商延後開工，目前各家復工狀況與產能利用率不一。法人表示，近期各產業將出現「大者恆大、小廠退出」的淘選趨勢，且預期將以TWS（真無線藍牙耳機）產業最為明顯，而在中、高階TWS耳機晶片廠商中，看好瑞昱（2379）、原相（3227）營運的強勁成長動能。

2020-02-12 14:53