光寶助中南美洲客戶 迎戰智慧製造
光寶科技 (2301)為因應中南美洲龐大工控市場，11日前進2020墨西哥國際製造工業展(EXPO Manufactura 2020)，在最新伺服系統ISA-8E與變頻器系列EVO 8000S領軍之下，期待滿足中南美洲客戶追求穩定品質、高性價比、高客製彈性的工業自動化需求。
光寶長期在中、南美洲深耕汽車照明、路燈與戶外照明，並於兩年前擴張墨西哥工廠、增加產能規模。隨著工業4.0於拉丁美洲開展、當地製造業飛快發展，光寶工業自動化鎖定紡織、製鞋、汽車製造三大產業的商機，期待中南美洲區域點火整體工控事業的營運成長。
光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，秉持對全球客戶的承諾，光寶工業自動化今年持續擴張經銷商網絡，繼2019年成功切入美國市場，並接連布局印度、土耳其、阿根廷、巴西地區，如今更希望深耕中南美洲，鋪建更完整的全球售前與售後服務版圖。未來，也期待北美客戶將光寶墨西哥作為對接北美的中繼站，透過直接自墨西哥運送產品，加快商品運送時間，靈活應對客戶需求。
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