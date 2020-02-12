TrendForce：2019年台灣太陽能新增安裝量創歷年新高

根據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）最新調查指出，台灣地區2019年太陽能新增安裝量持續創下歷年新高，相較2018年同期，成長超過36%。隨著地面型專案布局陸續展開，未來幾年成長動態仍可持續。

TrendForce分析師陳君盈表示，2019年整體新增安裝量雖然保持成長，但因為土地整併的速度慢導致併網時間不斷延後，使得2019下半年新開發專案呈現停滯狀態，因此，各家模組廠出貨量未如預期，只有取得大型專案的模組廠出貨量才有成長，其餘維持既有出貨量。

不同於2018年聯合再生能源受惠於三合一成為模組出貨龍頭，2019年全年度聯合再生能源與元晶幾乎呈現雙龍頭形勢，兩廠商在台灣市場的市占率合計達五成。元晶主要受惠於取得大型專案訂單，出貨較2018年翻倍成長。

面對競爭加劇的逆變器市場，台達電依舊穩坐2019年出貨冠軍，且市占率相較2018年再提高、達35%。值得注意的是，新崛起的東芝三菱，因為取得大型項目專案順利供貨，成為2019年度的黑馬。今年東芝三菱能否延續此成長態勢，要看後續是否取得VPC而定。

TrendForce指出，模組與逆變器等關鍵設備，將是太陽能產業受此波疫情影響最嚴重的環節。

模組原材料中的矽晶圓與輔材如EVA、鋁框與玻璃等高度倚賴中國供應，然而中國內部受限於物流與復工不斷延遲的影響，台廠原先的春節原物料庫存最多能撐到月底，部分在東南亞有工廠的製造商可以先轉調因應，對於沒有東南亞工廠的模組廠，廠商仍在觀望情勢盼能做出最好的因應。

逆變器方面，也有高達八成左右的產能是來自於中國，進出口的主要港口（如上海港）也有限制進出，運輸量不到平常的三成，將影響對台灣市場的供貨。

不管是模組與逆變器，只要其中一項無法正常供貨，都會影響到下游系統端的安裝併網時程，因此2020年第1季的併網量勢必是全年度最少；而許多在2019年展延併網的專案，最終截止日期到4月30號，依此來看，模組與逆變器的缺貨將會導致安裝併網時程全數向後遞延，將不利於台灣實現2020年2.2GW的安裝量目標。

TrendForce認為，對於減輕疫情的衝擊，較好的因應措施可能是展延原本的併網期限。