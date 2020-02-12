蘋果奪回全球最大半導體買家寶座 鴻海重返前十

根據國際研究暨顧問機構Gartner調查，2019年蘋果（Apple）以8.6%市占奪回全球最大半導體買家寶座；三星電子（Samsung Electronics）排名滑落至第二，市占率為8%；鴻海（2317）重返排行榜前十。

受記憶體價格下滑影響，2019年許多OEM大廠都減少半導體支出，但蘋果在Apple Watch、AirPods等穿戴式產品的熱賣下，成功從三星電子手中搶走冠軍頭銜；華為即使面對中美貿易戰，依然繳出不錯的成績，位居市場第三。

Gartner資深首席分析師山路正恆（Masatsune Yamaji）說：「2019年的全球前五大半導體買家並未更動，但都減少年度晶片支出，主要是由記憶體價格大跌所致。2018年記憶體價格極高，對許多OEM廠商造成嚴重負擔，甚至占它們整體晶片支出的45%。2019年情況有所改善，前五大OEM廠商記憶體占整體支出比例降到36%，能使用更好的處理器和更大的記憶體容量，來提升產品運算效能。」

2019年全球市場的不確定性及總體經濟趨緩，對半導體買家帶來極大衝擊。中美貿易戰、英國脫歐、日韓關係緊張、香港抗爭等政治衝突增加，導致全球經濟成長速度下降。

山路正恆指出：「總體經濟環境使各種電子設備需求降溫，2019年整體電子設備營收減少47億美元，較2018年下滑0.2%。」

2019年蘋果從連續稱霸三年的三星電子手中，重新奪回全球最大半導體買家寶座。在2018年的前十大廠商中，有九家仍位居2019年的前十名，只有金士頓科技（Kingston Technology）為鴻海取代；前十大OEM廠商占整體晶片市場支出比例，從2018年的39.9%降低至2019年的39.5%。

2019年蘋果的半導體支出減少12.7%，但是拜Apple Watch和AirPods所賜，蘋果在穿戴式裝置市場表現相當優異，也在新款iPhone採用了三鏡頭模組，增加了半導體支出。山路正恆表示，「記憶體價格下滑，讓蘋果得以為新款iPhone增添產品附加價值，而無須大幅調升售價」。

三星電子2019年半導體支出減少21.4%，降至第二名。山路正恆分析：「有此結果除了因記憶體價格大跌，也反映三星電子在多數目標電子裝置市場陷入苦戰，尤其是智慧型手機和固態硬碟（SSD）市場。」

儘管面臨中美貿易戰衝擊，華為仍守住第三名的地位。由於在智慧型手機市場大獲成功，2019年華為的半導體支出僅減少1.8%；小米在2019年排名第八，是前十大廠商中唯一增加半導體支出的業者，年支出成長1.4%。