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肺炎疫情衝擊 研調：Q1全球伺服器出貨季減9.8%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計與分析，2019年第4季由於美國大型資料中心、中國大陸伺服器市場需求回升等因素帶動，全球伺服器出貨量季增13.4%；今年第1季因大型資料中心需求仍強烈，原預估全球伺服器出貨量將微幅季增1.2%，但肺炎疫情影響整體供應鏈正常作業，預期出貨反將季減9.8%，與2019年第1季相較，原預估將成長37.9%，受疫情影響，成長幅度將僅22.9%。

總結2019全年全球伺服器出貨情形，上半年因中美貿易戰加徵關稅、大型資料中心提前於2018年拉貨等影響，出貨呈現衰退，但下半年開始恢復成長正軌，整年減幅為1.2%。

展望2020年第1季，包含Facebook、微軟（Microsoft）等資料中心對伺服器需求依然強烈，尤其Facebook持續增加採購高密度機種，主要接單廠商如緯穎、廣達等將受惠。惟受到武漢疫情影響，原規劃於第1季出貨進度將往後遞延，使該季整體伺服器出貨量將季減9.8%。

2020年產業關注焦點除疫情動態外，還包括大型資料中心需求將持續為牽引伺服器產業成長動力；其次，伺服器業者包含聯想、浪潮及美超微（Supermicro）等計劃逐漸提升自製比例；超微（AMD）第二代Epyc CPU帶給英特爾（Intel）一定壓力，產業鏈普遍預期英特爾Ice Lake將於第3季到第4季推出以穩固其市占，目前台廠供應鏈也陸續完成與該新平台規格相容性等測試，若順利推出，將成為2020年伺服器出貨成長動力之一。

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