工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

新冠肺炎（武漢肺炎）假消息滿天飛，有網友爆料，代工大廠仁寶（2324）工程師和香港轉機飛義大利的確診病例同班機，日前到英特爾（intel）開會出現咳嗽症狀，疑似感染新冠肺炎。對此，仁寶鄭重澄清是假消息，且醫生已開具證明並無感染新冠肺炎。

有網友在網路上爆料，任職的前公司有一位工程師沒有依照公司規定香港轉機需進行居家隔離，跑去intel workshop，然後得意揚揚宣傳他有坐到香港有確診航班，然後整天沒戴口罩。

對此，仁寶回應，該名工工程師2月1日從澳洲轉機至香港，和先前台灣確診病例並未同班機，僅有咳嗽症狀，醫生認為他並未出現武漢肺炎症狀，無須檢驗，並已開具證明。

仁寶指出，公司嚴格調查所有員工2月起自身與家人旅遊史，目前一切正常，網路傳出的該名工程師並未感染武漢肺炎，在公司與出外開會均全程戴口罩。

不過，由於新冠肺炎鬧得 「草木皆兵」，據了解，英特爾已經要求與該名工程師開會的員工在家自我隔離，且開會的地點也進行全面消毒。