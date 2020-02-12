鴻海祭「三信三定」 深圳復工

組裝代工廠在中國大陸廠區陸續復工生產，僅仁寶部分廠區發布延後復工通知。鴻海集團大陸各廠區在復工階段，深圳龍華園區在有秩序復工期間，昨（11）日地方訊息顯示，鴻海深圳廠以「三信與三定」為原則，強化防疫、備齊防疫物資、人流與體溫監測等，鴻海子公司工業富聯（FII）也與生態合作夥伴深度合作。

根據深圳市、龍華區關於復工復產的指導意見，鴻海富士康深圳園區實行一系列整體防疫原則，包含「三嚴」嚴格管廠、嚴格管宿舍、嚴格管樓棟，以及「三信」運用短信、香信App、微信即時傳遞重要資訊和員工健康大數據，「三定」包含指定樓棟、指定餐廳、指定時段分批次用餐。

在人流防控上，鴻海子公司工業富聯與生態合作夥伴深度合作，在鄭州、成都等主要廠區，均配備紅外人體測溫設備及額溫槍，運用自身科技與大數據能力，推動員工每日線上健康狀況申報、掌握健康動態等。

根據深圳特區報報導，目前鴻海深圳龍華園區陸序復工，首次導入口罩生產線已試產，預計2月底可達日產200萬片。

至於和碩，分析師郭明錤指出，和碩在上海的廠房專門生產iPhone 11及2020年度新iPhone的開發，已如期在2月3日復工；和碩在昆山負責iPhone 9生產的廠房，原定2月10日復工，暫時仍要數日後才可確定能否復工。