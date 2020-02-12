台積「儲糧」 將發600億公司債

台積電昨（11）日董事會決議，將發行上限600億元無擔保公司債。這是台積電近六年多來，首次發行無擔保公司債，若全數募足，將較前次募資高出150億元，將用來擴增產能、備足長期資金。同時，也將增加一席獨立董事，由台達電董事長海英俊出任，強化公司治理。

台積電正處於衝刺5奈米以下先進製程關鍵時刻，法人看好，隨著此次600億元銀彈上膛，將讓研發之路更順遂，拉大與三星等勁敵的差距，坐穩全球晶圓代工龍頭寶座。

台積電表示，此次董事會核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及汙染防治相關支出的資金需求，資金額度不超過600億元。這是台積電自2013年5月以來，再度啟動在國內市場募集無擔保普通公司債，金額超越上次的450億元。

台積電表示，再次發行無擔保公司債，是長期資金彈性運用的策略考量，這次和上次不同的是，資金用途涵蓋環保防治汙染的支出，增加長期資金的彈性運用，將會視實際需要分次發行，相關發行條件將與金融機構議定後對外公布募集。

台積電這次決定大手筆再資發無擔保公司債，主要考量進入5奈米製程後，包括後續的3奈米製程投資金額相當龐大，台積電面臨競爭對手持續追趕，絕不能鬆懈。

台積電在晶圓製程技術已領先全球，但為維持領先地位，稍早已決定今年資本支出高達150億美元至160億美元，為歷年最高。

業界認為，台積電董事會決議再發行無擔保公司債，以公司優越的獲利表現，預料將會吸引各家金融機構爭取，預料獲得很好的發行條件，充實長期資金。

台積電董事會昨天也即核准一次性資本支出預算67億4,210萬美元（約新台幣2,009億1,566萬元），為歷次董事會通過最高的支出金額，將用於建廠、建置及升級先進製程產能、先進封裝產能等。位於竹科寶山的研發中心則預定3月動土興建。

台積電訂於6月9日舉行2020年股東常會，會中將增選一名獨立董事，董事會昨天通過提名海英俊為獨立董事候選人，屆時董事席次由九席增至十席，獨董由五席增至六席；同時也核准任命海英俊為台積電薪酬委員會委員，並於昨天生效。