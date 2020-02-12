聯電砸149億 投資陸晶圓廠

聯電集團衝刺大陸晶圓代工布局，昨（11）日公告，將透過子公司蘇州和艦，參與12吋晶圓廠廈門聯芯增資，總金額人民幣35億元（約新台幣149.87億元），協助聯芯擴產。法人看好，大陸半導體與5G商機正快速爆發，聯電集團此次投資，將有助搶攻當地龐大的商機，挹注營運。

聯電集團於2014年與廈門市政府等合作，在廈門火炬高新區投資建立聯芯12吋晶圓廠，2016年開始投產，聯電集團持股逾六成，是集團在大陸布局12吋晶圓代工的重要基地，初期以40／55奈米製程為主，目前已導入28奈米製程技術。

聯芯成立以來尚未獲利，根據聯電公告，聯芯最近一年度財報虧損約人民幣25.71億元（約新台幣110.82億元）。此次聯電集團透過持股98.14%的子公司蘇州和艦，以自有資金參與聯芯增資。據悉，聯芯12吋廠月產能已達約1.7萬片，其中，28奈米月產能約5,000 片。

根據聯電公告，聯芯現階段實收資本額約人民幣126.97億元（約新台幣547.31億元），此次增資人民幣35億元，由聯電集團透過和艦全數認購。累計本次參與增資之後，聯電集團投資聯芯總金額約人民幣117.81億元（約新台幣507.82億元）。

聯電日前法說會中宣布，今年資本支出預算為10億美元（約新台幣300億元），較去年的7億美元（約新台幣210億元）成長逾四成。此次和艦參與聯芯增資，總金額逾新台幣百億元，聯電表示，即是運用今年規劃的10億美元資本支出支付，主要用於聯芯第二階段擴產。

聯電說明，今年資本支出包含用於投入聯芯的28奈米製程，目標為2021年中以前，將聯芯月產能提升至2.5萬片。法人預期，聯芯月產能達2.5萬片之後，隨著經濟規模擴大，有機會轉虧為盈。