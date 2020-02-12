聯電旗下8吋廠 接單暢旺

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

聯電集團衝刺大陸布局，除了參與聯芯12吋廠增資之外，旗下位於蘇州的8吋廠和艦接單也相當暢旺，搶搭大陸無線通訊及電腦周邊市場商機。

據悉，和艦目前月產能已從前年的6.4萬片，去年底達到7.7萬片，以目前8吋晶圓代工市場產能來看，5G相關電源管理IC及金氧半場效電晶體（MOSFET）等功率半導體新需求湧現，商機龐大。

另外，包括大尺寸面板驅動IC、電源管理IC、CIS感測器，去年第4季起大幅增加對8吋晶圓代工廠投片，挹注相關業者接單熱絡。聯電也證實，目前8吋廠產能確實吃緊。

業界人士指出，目前和艦產能利用率維持在九成高檔水位，接近滿載。法人認為，聯電持續布局大陸，擴充的產能將因應晶片市場需求快速成長，有利於推升中長期營運表現。

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