新冠肺炎疫情擴大 加速機器人及自動化產業升級

武漢肺炎疫情蔓延，科技業供應鏈首當其衝，特別是全球智慧型手機供應鏈。基金公司指出，企業將提高自動化生產能力，同時加快製造業設置新生產基地、在地化生產與短鏈革命的長線趨勢。

中國大陸仍未全面復工，帶來龐大不確定性。第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，有鑑於美中貿易戰、武漢肺炎事件等衝擊全球製造業供應鏈，預料將加快企業布局調整、產線升級動作，提高自動化生產能力，中長期有利於機器人產業發展。

陳世杰說，事實上，國際機器人協會（IFR）指出，去年全球工業機器人出貨量預估只小幅減少1,000台，達42.1萬台，連續三年達40萬台以上水準。未來三年，可望重拾增長力道，到2022年出貨量上看58.4萬台。

百達投顧也認為，美中貿易戰已啟動一波製造業外移，隨著此次疫情蔓延，凸顯高度依賴中國製造的風險，可能加速供應鏈外移，生產基地將遍地開花，機器人自動化商機可望受惠。

晨星分析師摩利納（Denise Molina）認為，未來數年，工業機器人市場的增速將超過經濟增長率，原因為多數產業幾乎尚未開始將機器人應用於生產過程中。除了電子業及汽車業之外，工業機器人供應商也會開始進軍其他行業，以擴大業務基礎。

摩利納分析， 主要供應商如發那科（Fanuc）、艾波比（ABB）、安川電機及庫卡（Kuka）仍占據三分之二的工業機器人市場，富士康的市占率則為2%。不過，新進入者的威脅正在浮現，來自大學合作專案、新創公司和小型但快速增長的協作機器人供應商正快速崛起。