Arm推新品 強化機器學習效能

半導體矽智財業者Arm於今（11）日宣布，推出業界第一個搭配Cortex-M使用的微神經網路處理器（microNPU），相關方案可讓機器學習的效能有效提升480倍。據了解，近期就會有相關業者發表採用上述方案的新產品。

Arm宣布其AI平台新增重要生力軍，包括全新機器學習IP、Arm Cortex-M55 處理器、與Arm Ethos-U55神經網路處理器，這是針對 Cortex-M平台推出的業界第一個microNPU。

Arm資深副總裁暨車用與物聯網事業部總經理Dipti Vachani表示，為了要讓 AI無所不在，裝置製造商與開發人員必須為數十億、甚至最終達數兆個裝置，帶來終端的機器學習能力。而ARM的AI 平台增添上述生力軍後，即便在最小的裝置上，終端機器學習也將成為新常態。

ARM強調，透過新的設計，可為微處理器帶來智能，降低半導體與開發成本，同時為想要提升終端數位訊號處理（DSP）與機器學習能力的業者，加快其產品上市速度。

Arm表示，新增的Cortex-M55處理器，是該公司歷來AI能力最強大的Cortex-M 處理器。與前一世代的Cortex-M處理器相比，Cortex-M55的機器學習效能最高可提升15倍，而DSP效能也可提升5倍。