英特爾與聯發科 都從MWC撤展

受到新冠肺炎（武漢肺炎）因素影響，又有英特爾、聯發科等重量級業者宣布，從今年的世界行動通訊大會（MWC）撤展。原本外界對今年MWC的5G重頭戲期待甚多，但如今已有多家廠商確定缺席，吸睛度恐怕大減。

MWC是行動通訊產業的年度盛會，今年將照常於2月24日在西班牙巴塞隆納登場。不過受到新冠肺炎疫情衝擊，陸續已有LG、索尼（Sony）、愛立信等多家業者宣布撤展。輝達（NVIDIA）也已通知MWC主辦單位，該公司人員將不出席MWC。

聯發科表示，該公司經內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴等的健康與安全考量，將不參與本屆MWC大會，另將透過其他方式，分享該公司在5G最新技術上的突破成果。

英特爾也指出，員工、合作夥伴與客戶的健康安全是其首要考量，因此該公司將退出今年的MWC。