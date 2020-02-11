LINE台灣三大業務 首度聯合徵才

LINE台灣宣布，今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才！共計12個團隊正式向資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手發出英雄帖。

今日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，2020年4月25日當天將於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試。