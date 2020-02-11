飛鼠一號火箭將升空 科技部：私人研究計畫

晉陞太空科技公司將在13日清晨於台東縣達仁鄉發射火箭引起外界關注。外界一度傳出這項計畫是由科技部主導，不過科技部強調，發射屬於私人計畫，與科技部並無直接關係。

民間發展太空火箭的晉陞太空科技公司，在台東縣達仁鄉南田村興建發射基地，原訂去年年底發射實驗火箭，但因未充分和當地居民溝通，引發爭議，晉陞公司也決定暫緩發射。經過與當地居民，以及政府相關部會協調、研商後，確認13日清晨將試射自製火箭「飛鼠一號」。

媒體報導，晉陞太空科技公司順利化解困難並得以發射飛鼠一號，主要的原因是科技部出手相救，而且科技部在本計畫中也有主導權，對此，科技部稍早發出新聞稿澄清，強調確實有居中協調，但是發射飛鼠一號屬於私人計畫，與科技部並無直接關係

科技部指出，今年1月14日時，基於協助太空產業發展的立場，曾召集相關權責單位、部會與台東縣政府與晉陞公司共同研商，同時告知晉陞，應完備相關程序及改善措施，才得以發射。科技部強調，晉陞發射的飛鼠一號，並非科技部的研究計畫，也非科技部轄下的國家實驗研究院國家太空中心所委辦計畫。