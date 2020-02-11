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陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

牽一髮動全身 疫情迫降GDP近5%

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
嚴重的疾病大流行可能導致相當於全球GDP的近5%，或超過3兆美元的經濟損失。（photo by Pixabay）

「就像一場全球戰爭。」根據世界銀行研究，嚴重的疾病大流行可能導致相當於全球GDP的近5%或超過3兆美元的經濟損失。較弱的流行病（例如2009年H1N1病毒）造成的損失仍然可以使全球GDP減少0.5%。2003年，中國經濟約佔世界GDP的4%。現在，它佔全球生產的16%。

全球化反而讓疫情的連動衝擊更加嚴峻。

中國角色吃重

根據《市場觀察》報導，美國在2018~2019年度減少了514,000個工作崗位，這不僅僅是在海外開展大量業務的公司。而對於遭受美中貿易戰所苦的出口業和製造商來說，最希望兩國最近簽署的貿易協議的第一階段能夠助長2020年銷售，但這些盼望已受到疫情重擊。

根據《CNN》報導，自2003年SARS爆發以來，中國已成為全球業務不可或缺的一部分。它已經成長為世界工廠，不僅生產出iPhone等產品，也推動了對石油和銅等商品的需求。該國還擁有數億富裕的消費者，他們在奢侈品、旅遊業和汽車上花費巨資。

疫情瓦解供應鏈

「疫情有可能造成嚴重的經濟和市場混亂。」凱投巨集觀首席經濟學家尼爾·希林表示，影響規模最終將取決於病毒的傳播和發展方式，而這幾乎是無法預料的。全球化鼓勵公司建立跨國供應鏈，但自2008年金融危機以來，主要中央銀行已經用盡了用來應對經濟下滑的大部分彈藥，而且全球債務水平從未如此高過。

英國品牌巴寶莉（Burberry）已關閉了在中國的64家門市中的24家，其CEO警告說，該病毒正在對奢侈品需求造成「重大負面影響」。全球最大的智慧手機芯片製造商高通公司（QCOM）則警告說，疫情導致人們對智慧手機的需求以及生產手機所需的供應存在重大不確定性。如果病毒繼續傳播，經濟損失將持續增加。

中國人民銀行本週降低了關鍵利率，並向市場注入大量現金，以減輕銀行和借款人的壓力。官員們宣布了新的稅收減免和補貼。最近幾週，斯里蘭卡、馬來西亞，泰國和菲律賓等鄰國的中央銀行都降低了利率，韓國或台灣可能會是下一個。

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