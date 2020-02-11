全面防疫 手機品牌vivo宣布退出MWC 2020展覽
世界通訊大會（MWC）開展在即，國際主要科技品牌「大咖」如LG、索尼、輝達、亞馬遜等已宣布不參展，中國大陸手機品牌vivo今天也宣布，鑒於現階段疫情影響範圍及程度，為維護員工健康及公共安全，vivo決定取消MWC 2020展覽與發佈會。
vivo表示，始終密切關注著新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，並就其影響對各項活動動態評估。原計劃MWC期間展示的APEX 2020概念機仍將在不久後發布，屆時將第一時間更新資訊，並對關注vivo的合作夥伴、消費者的理解和包容，表達感謝與歉意。
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