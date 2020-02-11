微軟全新Surface Laptop 3 即日起在台上市

台灣微軟今（11）日宣布，兼具效能與纖巧外型的全新觸控筆電Surface Laptop 3 即日起正式在台上市。

Surface Laptop 3 延續同系列觸控筆電廣受好評的纖薄設計，在13.5吋機身內搭載最新的第十代Intel Core處理器，提供可完美跟上工作與思考速度的極致多工效能；高達11.5小時的電池續航力1更可滿足遠距辦公與外勤族一日所需。

Surface Laptop 3 延續了同系列纖巧的筆電外型，在不到1.3公斤的13.5吋機身內，卻蘊藏與前代相比更令人驚艷的雙倍效能，透過最新的第十代Intel Core 處理器、高達 16GB 的 RAM 和多達 1TB 的儲存空間，Surface Laptop 3 可襄助專業工作者順暢地執行作業軟體和各類應用、透過直覺的10點觸控在不同視窗之間切換自如，並藉由抽取式固態硬碟設計提供更多彈性。

台灣微軟 Surface 事業群副總經理周文英表示：「微軟對創新的承諾永不止息，Surface系列每一代裝置的推陳出新，正是為了呼應人們生活方式的持續變革。例如，隨著行動辦公趨勢普及，工作場域不再局限於一時一地，更便攜、更高速、更持久的 Surface Laptop 3 也應運而生，其獨特的硬體設計更可完整發揮 Windows 10 作業系統與 Office 365 等應用帶來的高生產力，為使用者在工作、玩樂、創作等各層面提供最佳動能。而透過 Surface 和 Microsoft 365 解決方案的完美搭配，Surface 商務客戶更可透過簡化的部署、現代化裝置管理功能，以及內建雲端安全性，從裝置端達到更省時省力的IT控管。」