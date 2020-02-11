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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

雙鴻公告復工情形 昆山、重慶尚未收到復工通知

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

雙鴻（3324）今（11）日代大陸子公司公告復工情形，澤鴻(廣州)、霈鴻(廣州)與安徽維鴻電子，已在2月10日復工；雙鴻 (昆山)與春鴻電子 (重慶)為配合所在地政府對新型冠狀病毒防疫政策，原訂2月10日復工，已提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府核准為準。

雙鴻表示，幾家子公司中，除安徽維鴻持股比率60%外，其餘子公司為100%持股；配合所在地政府對新型冠狀病毒防疫政策，原預訂2月10日復工，以配合新型冠狀病毒防疫工作，目前澤鴻(廣州)、霈鴻(廣州)與安徽維鴻電子，已在2月10日復工。

雙鴻指出，雙鴻 (昆山)與春鴻電子 (重慶)原訂2月10日復工，已提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期則以當地政府核准為準。

雙鴻表示，針對因應措施部分，已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排；加強宣導健康防疫知識，進行每日員工健康自主檢查及回報；公司持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

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