防疫 聯發科取消參加MWC
新型冠狀病毒疫情延燒，衝擊月底將登場的世界行動通訊大會（MWC），聯發科（2454）今（11）日宣布，將不參與本屆在西班牙巴賽隆納舉行的 MWC大會，將透過其他方式分享我們在5G最新技術上的突破成果。
聯發科表示，一直密切注意新型冠狀病毒的發展，經過內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴們的健康與安全考量，將不參與本屆在西班牙巴賽隆納舉行的 MWC大會。
MWC預計在2月24~27日登場，但受到新型冠狀病毒疫情的影響，陸續有國際大廠宣布取消參展，包括LG、輝達（Nvidia）、愛立信（Ericsson）、亞馬遜、NTT DoCoMo、SONY、英特爾等都宣布取消參加今年的MWC。
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