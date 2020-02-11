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防新冠肺炎 中華電信取消MWC展出及會議

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

全球通信業界的關鍵大事世界行動通訊大會（MWC）將在2月24日在西班牙巴塞隆納舉行，中華電信表示，目前觀察新冠肺炎武漢肺炎）狀況，WHO也警告有更大幅度的爆發，優先考慮同仁客戶跟夥伴的健康與安全，因此決定取消MWC的展示及會議活動；遠傳則於上周五已經宣布不參加MWC。

由於新冠肺炎等疫情狀況越演越烈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，也建議國人，非畢業不要搭飛機。

中華電信表示，優先考慮同仁、客戶跟夥伴的健康與安全，因此決定今年不參加MWC展示及會議活動，相關的合作，會用其他視訊或其他方式，攜手夥伴跟客戶展示。例如台灣舉行或者是線上進行展演等。

由於今年台灣5G元年，MWC將是技術及創新服務前哨站，但適逢5G頻譜位置21日才拍板，加上疫情影響，台灣五家電信業者參加層級及規模遠低於往年，五家電信業者董事長不出席，遠傳電信低調取消參展。

MWC是全球通訊產業年度大事，全球最新的技術產品、最有創意的服務，跟全球幾百大電信客戶，以及全球晶片、手機、電信設備等領導廠商都將參與，且都是派出董事長、執行長等高層參加。

往年台灣電信業者也相當重視MWC，尤其是4G開台前後及2019年5G技術發展最火繞的一年，台灣五家電信業者的董事長或總經理都親自前往西班牙巴塞隆納參觀。

2020年則是台灣5G元年，按照慣例，MWC也是五家電信業者觀察國際趨勢，掌握5G動態的關鍵大展，不過近期5G頻譜第二階段的位置競標將在21日才要拍板決定，距離24日開展的MWC時間接得非常緊。

另一方面，隨著新冠肺炎疫情發展，各國際大廠、電信業者等均重新評估前進MWC的規劃，上周已經確定台灣的五家電信董事長包含中華電信董事長謝繼茂、台灣大董事長蔡明忠、遠傳董事長徐旭東、台灣之星董事長林清棠、亞太電信董事長呂芳銘均不出席。

遠傳則低調表示，新冠肺炎疫情蔓延，遠傳考量到員工、客戶以及合作夥伴的安全，決定退出MWC參展。

新冠肺炎持續延燒，中國大陸持續封城，各國也密切關注疫情發展，雖然MWC主辦單位GSM協會（GSMA）強調，密切監控疫情，但24日到27日仍照常舉行。

但也有業者私下表示，中國大陸是全球5G最大市場，大客戶都不去了，今年MWC可能是史上最冷清的一次。

MWC開展在即，但隨著新冠肺炎在全球延燒，飛機上感染跟接觸感染頻傳，各國業者在MWC參展跟觀展計畫是否如期，也成為關注焦點。韓國LG電子率先宣布退出MWC展，中國中興通訊也宣布取消新聞發布會，包含GTI等大大小小的會議也宣布延期或取消。

設備廠商坦言，往年MWC都是年度做生意的大熱門，因為各大客戶都會聚集在MWC，但今年中國電信及設備商客戶及伙伴多數評估不克參加，但中國大陸市場是目前行動通訊跟網路通訊最大市場，最大客戶不去，然後歐美客戶隨著疫情演變，後續是否參加也很難說。

業者預估，每年MWC都是通訊產業的年度大事，但今年受到新冠肺炎影響，恐將成為史上最冷清的一次。

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