AI新創Appier 延攬前Google台灣董事總經理當董事

AI台灣新創沛星互動科技（Appier）今（11）日宣布，前Google台灣董事總經理簡立峰將加入董事會。Appier表示，簡立峰從Google退休後，會以獨立董事的身份加入董事會。他將結合在AI領域的專業知識與領導高效科技企業的深厚經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，「簡立峰博士是一位備受業界認可的傑出技術專家，我們很高興邀請他成為Appier的獨立董事，借重他在科技領域的專業知識持續推動Appier的業務增長和長遠發展。簡立峰博士的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察將為Appier 提供強而有力的支持。」

游直翰也說，董事會成員和他自己，都期待簡立峰深刻的見解能幫助Appier邁向下一階段的成長，拓展全球營運版圖，同時一如既往地保持Appier的創新動能和以客戶為尊的精神。

簡立峰曾任Google台灣董事總經理長達14年的時間，期間負責Google台灣的營運拓展與經營規劃，在科技產業擁有豐富的經驗，並以其在AI、資料檢索與處理、自然語言處理等領域的專業知識而備受業界肯定。同時，其多年來也持續擔任許多新創企業或是青年創業計畫的導師，幫助成長型企業取得成功。

簡立峰表示，他從Appier創立之初就一路見證它的成長，Appier創始團隊的韌性和遠見給我留下了深刻的印象，也期待能更深入參與公司的業務「承襲台灣在硬體製造方面的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，我認為台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機。」

簡立峰認為，Appier作為人工智慧解決方案的領導者，將有助於台灣產業實現以人力資本為導向的商業模式轉型。「我很高興能支持Appier打造更強健且多元的團隊，強化Appier在產品創新方面的競爭力與企圖心，也很開心有這個機會能持續跟直翰及Appier的團隊交流學習。」

除了在Google期間的豐富資歷，簡立峰也曾擔任中央研究院資訊科學研究所研究員及副所長，同時身兼國立臺灣大學資管系合聘教授與微軟亞洲研究院技術顧問，積累深厚的研究實績。其發表的技術論文高達100多篇，在國際資訊檢索與中文處理領域的傑出成果備受肯定。

Appier於2019年甫宣布達成獲8,000萬美元D輪融資的里程碑。Appier表示，憑藉其額外資源的挹注和優秀人才的加入，將持續在組織規模、地域擴展和強化產品組合方面都有所增長，這也將有助於Appier實現讓AI變得簡單，讓人們更輕鬆運用的目標。