宏碁電競筆電去年全球市占第五名 稱霸泛美
最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電去年市占率23.5%，居全球第五名，且稱霸泛美市場，泛歐地區市占則居第四。
其中在巴西、哥倫比亞、祕魯及智利地區以領先的成績奪下冠軍，泛歐的德國、挪威、俄羅斯及丹麥等也拿下多個第一。
宏碁表示，根據通路銷售資料，電競筆電去年以23.5%市占稱霸泛美市場，其中包括巴西、哥倫比亞、祕魯及智利地區奪冠，在泛歐德國、挪威、俄羅斯及丹麥等地區拿下多個第一，同時也在泛亞地區包含紐西蘭、泰國、菲律賓、新加坡及台灣等地佔據前三名。
宏碁指出，致力提供不同以往的創新產品，滿足不同消費者對於多元市場的需求。宏碁在台灣去年以565件專利申請排名位居第二、年增19%，連續三年申請專利數穩健成長，顯見在研發及設計上的持續創新。
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