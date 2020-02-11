歐系外資看好5G商機 首度追蹤智邦目標價上看210元
歐系外資看好5G將推升基地台、邊緣運算需求，首度將智邦（2345）納入追蹤個股，認為將是白牌ODM直接受益廠商，給予優於大盤表現評等，目標價上看210元。
歐系最新報告表示，智邦為加入OCP（開放運算平台）的前段班，主要提供超大規模資料中心網路交換機，將是ODM的直接受益廠，5G商轉將引來新需求及新客戶，推動交換器的發展，智邦的競爭優勢也隨著擴大。
歐系外資指出，預估全球互聯網流量成長，2019~2022年複合成長31%，占總流量71%，將推升高速網絡設備需求，接口速度增至400G，預估400G去年度約占智邦營收10%，今年將增至30%以上。
歐系外資表示，5G除將推動基地台和邊緣運算需求，且將推動電信運營商和企業採用WiFi 6（802.11ax），智邦將是白牌趨勢加速成熟的主要受惠廠。
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