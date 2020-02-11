世芯本季不淡 業績仍有望增加
特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）公布1月業績，月減約三成，但年增二成，大致符合預期。法人認為，近期武漢新冠肺炎疫情對該公司首季的營運影響有限，估計本季業績仍有機會與去年第4季持平或增加。
世芯1月合併營收為3.97億元，月減約三成，但比去年同期增加20％。該公司去年合併營收43.29億元，年增超過25％，獲利更是大增七成，創歷史新高，每股純益為7.21元。
據了解，世芯首季的量產業務在先前就已敲定，因此新冠肺炎事件對該業務影響小，至於委託設計（NRE）業務方面，由於人力因素影響，部分案件時程可能因此稍有延遲。
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