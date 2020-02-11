世芯本季不淡 業績仍有望增加

小米集團在官方微博公布，最新款手機小米10將在十三日以線上發表會形式舉行，這是小米旗艦機首度採純直播的方式發表，包括高通、匯頂、美光等供應鏈也表態力挺，期盼透過此次發表會，提振產業界的信心。另外，索尼（ＳＯＮＹ）則宣布退出世界行動通訊大會（ＭＷＣ），新機改採線上發表。

2020-02-11 00:19