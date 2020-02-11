群聯看NAND 回穩趨勢不變

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）目前看來，1月市況仍維持NAND市場回穩趨勢不變，且目前全球客戶也穩定下單，群聯預期，今年第1季，全球整體NAND市況表現有機會淡季不淡，公司對產業後市仍維持正面看法。

群聯1月合併營收為33.26億元，與去年同期營收相較持平。該公司表示，1月份為農曆春節期間，上班天數較少且為傳統淡季，而群聯依舊能維持營收水平，除了反映NAND市價回穩趨勢不變，群聯的全球客戶也維持穩定下單。

群聯表示，該公司1月營收與去年同期比較，1月SSD與eMMC控制晶片總出貨量成長33%，而其中eMMC控制晶片總出貨量更是成長超過43%。

此外，SSD模組成品部分也有將近3%的成長，記憶體總位元數（Total Bits）則有將近7%的成長，工控高階應用營收的部分，也維持佔整體營收將近三成，顯示群聯長期佈局轉型有成，全球客戶分布均勻，較不受市場景氣波動及淡旺季影響。

此外，根據市調機構資料顯示，資料中心（Data Center） 客戶於2019年第4季積極準備2020年新開案需求，拉貨動能優於預期，延續至2020年第1季，再加上國際手機大廠也因應新機上市而積極備貨，預估2020年第1季NAND市場有機會呈現淡季不淡的狀況。

雖然近期全球產業受到新冠肺炎（武漢肺炎）的影響，部分市場人士認為，產業後市變化仍待進一步觀察，不過，群聯在營運布局方面，群聯指出，該公司新廠也將於今年3月動工，完工後將增加超過1萬3千坪的使用空間，為接下來的成長動能布局，持續加碼投資台灣。