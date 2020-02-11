呂芳銘：出售65%TBC管理人股權給戴永輝

鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘今（11）日宣布，將台灣第三大有線電視多系統營運商（TBC）上層股東「亞洲付費電視信託基金（APTT）的信託基金管理人Dynami Vision的65%股權，出售給大大數位匯流董事長戴永輝。

戴永輝是台灣資深有線電視業者大豐電的前董事長，對於有線電視及數位匯流產業保持熱情，過去也多次參與中嘉股權出售案，但均未成功收購。

此次透過入主Dynami Vision，可望直接掌握TBC，擴大在台灣有線電視跟數位匯流產業影響力。TBC用戶數約70萬戶。

為了讓台灣數位匯流產業生態系發展更完善，持有「亞洲付費電視信託基金（APTT)」信託基金管理人股權的呂芳銘與「大大數位匯流股份有限公司」戴永輝共同宣布，「大大數位匯流」將受讓取得APTT信託基金管理人唯一股東Dynami vision的 65%股權。

APTT多層次轉投資台灣第三大有線電視多系統經營者台灣寬頻通訊（TBC）。

雙方期待未來將貢獻各自在有線電視以及資通訊產業領域的經營知識與成功經驗，創造給消費者更高滿意度的智慧生活體驗。買賣雙方已於10日完成簽約。

2016年，呂芳銘先生偕同郭台銘先生以個人資金共同出資，在新加坡成立控股公司Dynami Vision，與Macquarie Group Holdings （Singapore） Pte. Limited洽談取得APTT信託基金管理人「APTT Management Pte. Limited」 100%股權。次年2月該投資案獲得NCC許可，4月完成股權交易，呂芳銘開始參與台灣數位匯流產業。

正當全球迎接5G時代來臨，數位生活應用不斷推陳出新的同時，擁有20多年有線電視實務經驗的戴永輝，與呂芳銘的經營理念一致，皆看準世界發展數位經濟的趨勢，以及台灣數位匯流產業的實力，認為雙方若能攜手合作，必能為台灣創造一加一大於三的新局面。

為戴永輝透過大大數位匯流受讓取得Dynami Vision65%股權。買賣雙方將在相關政府機關完成審核許可後辦理交割。