快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

呂芳銘：出售65%TBC管理人股權給戴永輝

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
亞太電信董事長呂芳銘 （聯合報系資料庫）

鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘今（11）日宣布，將台灣第三大有線電視多系統營運商（TBC）上層股東「亞洲付費電視信託基金（APTT）的信託基金管理人Dynami Vision的65%股權，出售給大大數位匯流董事長戴永輝。

戴永輝是台灣資深有線電視業者大豐電的前董事長，對於有線電視及數位匯流產業保持熱情，過去也多次參與中嘉股權出售案，但均未成功收購。

此次透過入主Dynami Vision，可望直接掌握TBC，擴大在台灣有線電視跟數位匯流產業影響力。TBC用戶數約70萬戶。

為了讓台灣數位匯流產業生態系發展更完善，持有「亞洲付費電視信託基金（APTT)」信託基金管理人股權的呂芳銘與「大大數位匯流股份有限公司」戴永輝共同宣布，「大大數位匯流」將受讓取得APTT信託基金管理人唯一股東Dynami vision的 65%股權。

APTT多層次轉投資台灣第三大有線電視多系統經營者台灣寬頻通訊（TBC）。

雙方期待未來將貢獻各自在有線電視以及資通訊產業領域的經營知識與成功經驗，創造給消費者更高滿意度的智慧生活體驗。買賣雙方已於10日完成簽約。

2016年，呂芳銘先生偕同郭台銘先生以個人資金共同出資，在新加坡成立控股公司Dynami Vision，與Macquarie Group Holdings （Singapore） Pte. Limited洽談取得APTT信託基金管理人「APTT Management Pte. Limited」 100%股權。次年2月該投資案獲得NCC許可，4月完成股權交易，呂芳銘開始參與台灣數位匯流產業。

正當全球迎接5G時代來臨，數位生活應用不斷推陳出新的同時，擁有20多年有線電視實務經驗的戴永輝，與呂芳銘的經營理念一致，皆看準世界發展數位經濟的趨勢，以及台灣數位匯流產業的實力，認為雙方若能攜手合作，必能為台灣創造一加一大於三的新局面。

為戴永輝透過大大數位匯流受讓取得Dynami Vision65%股權。買賣雙方將在相關政府機關完成審核許可後辦理交割。

有線電視 數位匯流 鴻海 亞太電信
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

蘋概三王 市值蒸發5,900億

呂芳銘：5G標金已太離譜 須回到集團策略考量

亞太電呂芳銘：5G標金高得離譜 重申企業專頻

亞太留彈性、台灣大聰明…5G首波競標落幕 這場銀彈大戰誰算盤打得精？

相關新聞

武肺影響！蘋果首季出貨下修10％ 電子業最擔心「這零件」供應受阻

受「2019新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，天風國際證券分析師郭明錤，將iPhone今年首季出貨量預測，下修10%。對此，專家認為，倘若疫情衝擊印刷電路板（PCB）生產，導致PCB供應受阻，「整個電子產業全部垮掉了」，蘋果預計3月推出iPhone平價新機的計畫，「一定會往後延」。

專家示警：大陸若斷鏈 台韓越首當其衝

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發使大陸假期延長，儘管大部分省份昨開工，但市場擔心部分地區運輸和交通中斷，恐使勞工無法全數返回工作崗位。星展集團資深經濟學家馬鐵英昨示警，如果中國大陸供應鏈中斷，全球紡織和電子產業最易受影響，台灣、南韓、越南受到的衝擊將最嚴重。

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

台灣六大電子代工廠大陸廠區昨（10）日陸續復工，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，員工返崗難度大增，開工日以原本留守的本地人員為主。業者坦言，目前人力出現缺口，無法提供實際返崗率與生產線細節，粗估開工後產能利用率可能只有三成，最快3月才能逐步恢復正常水準。

南亞部分陸廠 仍停擺

南亞昨（10）日公告旗下大陸子公司南亞電子材料（昆山）的環氧樹脂廠，以及位在南通地區的多家子公司復工日期延後，實際復工時間將以當地主管機關核准為準。

蘋鏈全面生產…變數仍多

中國大陸各地昨（10）日起陸續復工，大立光、玉晶光、可成、TPK-KY、GIS-KY、台郡蘋果供應鏈大陸廠區生產線均已開動，但因交通及隔離等因素干擾，即使員工到位，仍未回復全產能狀態，為iPhone等產品本季出貨增添變數。

國巨MLCC報價 大漲三成

台灣被動元件龍頭國巨大陸蘇州、東莞兩大重點生產基地昨（10）日如期復工。供應鏈透露，國巨大陸廠復工首日，就傳出將對台灣一線EMS廠調漲積層陶瓷電容（MLCC）價格的訊息，漲幅高達二至三成，第2季持續看漲。

武漢疫情蔓延 台積電未調整本季財測

台積電元月營收表現優於預期，雖然武漢肺炎疫情蔓延，全球警戒，不過因台積電訂單早已排定，法人預期台積電首季財報仍會達成財測目標，不會調整財測。但武漢疫情衝擊終端需求，台積電是否會調整全球半導體業景氣預估，成為市場關注焦點。

夏普兩路出擊 催動成長

鴻海集團副總裁暨夏普社長兼會長戴正吳昨（10）日指出，夏普積極轉型升級發展8K+5G，加重和鴻海集團在墨西哥的合作生產電視，加上今年越南胡志明新廠區量產顯示器與家電，今年4月將重返經營正軌。

陸延復工管人流…智慧手機Q1產量 估年減12 %

全球市場研究機構TrendForce昨發布最新調查指出，由於智慧手機產業人力需求大，中國大陸延後復工及人流管制政策將對產出造成明顯衝擊，且民眾消費力道大減，下修對於第一季智慧手機生產總數預估至二點七五億支，較去年同期衰退約百分之十二，為近五年來新低。

小米10周四線上發表 索尼將跟進

小米集團在官方微博公布，最新款手機小米10將在十三日以線上發表會形式舉行，這是小米旗艦機首度採純直播的方式發表，包括高通、匯頂、美光等供應鏈也表態力挺，期盼透過此次發表會，提振產業界的信心。另外，索尼（ＳＯＮＹ）則宣布退出世界行動通訊大會（ＭＷＣ），新機改採線上發表。

戴正吳愛將吳柏勳…夏普進軍東南亞推手

夏普看好8K軟硬整合商機，夏普社長戴正吳「愛將」、夏普日本常務暨東南亞ASEAN副代表吳柏勳是在東南亞市場應用推廣的關鍵人物。

外資：鴻海若2月底無法全面復工 Q1獲利看減20%

外電報導，鴻海今（10）日取得大陸復工批准，但受限隔離要求，市場預期鴻海產能恢復不如預期，外資摩根士丹利、瑞士信貸最新報告，預期10日起逐步復工，對鴻海第1季中國產能影響約15%；並評估若到2月底，仍無法完全復工，鴻海本季獲利恐短少20%。

熱門新聞

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

咖啡跨店寄杯 小七參戰

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。