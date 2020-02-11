快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

Google台灣前董事總經理簡立峰 加入沛星互動董事會

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
Google台灣前董事總經理簡立峰。報系資料照

專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技 (以下簡稱 Appier ) 今（11）日宣布，Google台灣前董事總經理簡立峰博士加入董事會。

簡立峰博在科技產業擁有豐富的經驗，並以其在人工智慧、資料檢索與處理、自然語言處理等領域的專業知識而備受業界推崇。在此之前，簡立峰曾擔任Google台灣董事總經理長達14年的時間，期間負責Google台灣的營運拓展與經營規劃。

同時，簡博士多年來也持續擔任許多新創企業或是青年創業計畫的導師，借助其對商業的洞察、透徹的思考和精準的判斷，幫助許多成長型企業取得成功。

簡立峰博士從Google退休後會以獨立董事的身份加入Appier董事會。他將結合在人工智慧領域的專業知識與領導高效科技企業的深厚經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，簡立峰博士是一位備受業界認可的傑出技術專家，很高興邀請他成為 Appier的獨立董事，借重他在科技領域的專業知識持續推動Appier的業務增長和長遠發展。

簡立峰博士的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察將為Appier提供強而有力的支持；董事會成員和我都期待他深刻的見解能幫助Appier邁向下一階段的成長，拓展全球營運版圖，同時一如既往地保持Appier的創新動能和以客戶為尊的精神。

簡立峰表示，從Appier創立之初就一路見證它的成長，Appier創始團隊的韌性和遠見給我留下了深刻的印象，期待能更深入參與公司的業務。而承襲台灣在硬體製造方面的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，我認為台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機。

Appier作為人工智慧解決方案的領導者，將有助於台灣產業實現以人力資本為導向的商業模式轉型。很高興能支持Appier打造更強健且多元的團隊，強化Appier在產品創新方面的競爭力與企圖心。

在簡立峰博士加入董事會前不久，Appier才宣布獲得8,000萬美元D輪融資的里程碑。憑藉其額外資源的挹注和優秀人才的加入，Appier將持續在組織規模、地域擴展和強化產品組合方面都有所增長，這也將有助於Appier實現讓人工智慧變得簡單，讓人們更輕鬆運用的目標。

人工智慧 Google 領導者
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

Google 推出免費工具「Assembler」 結合 AI 識別圖片是否經過變造修改

這也太瞎了！Google 相簿「Takeout」備份功能竟然順便打包外帶陌生人的影片

想不起來1月31日去過哪裡？打開Google地圖就能查清楚

Google台灣總座 簡立峰退休

相關新聞

武肺影響！蘋果首季出貨下修10％ 電子業最擔心「這零件」供應受阻

受「2019新型冠狀病毒」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，天風國際證券分析師郭明錤，將iPhone今年首季出貨量預測，下修10%。對此，專家認為，倘若疫情衝擊印刷電路板（PCB）生產，導致PCB供應受阻，「整個電子產業全部垮掉了」，蘋果預計3月推出iPhone平價新機的計畫，「一定會往後延」。

專家示警：大陸若斷鏈 台韓越首當其衝

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發使大陸假期延長，儘管大部分省份昨開工，但市場擔心部分地區運輸和交通中斷，恐使勞工無法全數返回工作崗位。星展集團資深經濟學家馬鐵英昨示警，如果中國大陸供應鏈中斷，全球紡織和電子產業最易受影響，台灣、南韓、越南受到的衝擊將最嚴重。

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

台灣六大電子代工廠大陸廠區昨（10）日陸續復工，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，員工返崗難度大增，開工日以原本留守的本地人員為主。業者坦言，目前人力出現缺口，無法提供實際返崗率與生產線細節，粗估開工後產能利用率可能只有三成，最快3月才能逐步恢復正常水準。

南亞部分陸廠 仍停擺

南亞昨（10）日公告旗下大陸子公司南亞電子材料（昆山）的環氧樹脂廠，以及位在南通地區的多家子公司復工日期延後，實際復工時間將以當地主管機關核准為準。

蘋鏈全面生產…變數仍多

中國大陸各地昨（10）日起陸續復工，大立光、玉晶光、可成、TPK-KY、GIS-KY、台郡蘋果供應鏈大陸廠區生產線均已開動，但因交通及隔離等因素干擾，即使員工到位，仍未回復全產能狀態，為iPhone等產品本季出貨增添變數。

國巨MLCC報價 大漲三成

台灣被動元件龍頭國巨大陸蘇州、東莞兩大重點生產基地昨（10）日如期復工。供應鏈透露，國巨大陸廠復工首日，就傳出將對台灣一線EMS廠調漲積層陶瓷電容（MLCC）價格的訊息，漲幅高達二至三成，第2季持續看漲。

武漢疫情蔓延 台積電未調整本季財測

台積電元月營收表現優於預期，雖然武漢肺炎疫情蔓延，全球警戒，不過因台積電訂單早已排定，法人預期台積電首季財報仍會達成財測目標，不會調整財測。但武漢疫情衝擊終端需求，台積電是否會調整全球半導體業景氣預估，成為市場關注焦點。

夏普兩路出擊 催動成長

鴻海集團副總裁暨夏普社長兼會長戴正吳昨（10）日指出，夏普積極轉型升級發展8K+5G，加重和鴻海集團在墨西哥的合作生產電視，加上今年越南胡志明新廠區量產顯示器與家電，今年4月將重返經營正軌。

陸延復工管人流…智慧手機Q1產量 估年減12 %

全球市場研究機構TrendForce昨發布最新調查指出，由於智慧手機產業人力需求大，中國大陸延後復工及人流管制政策將對產出造成明顯衝擊，且民眾消費力道大減，下修對於第一季智慧手機生產總數預估至二點七五億支，較去年同期衰退約百分之十二，為近五年來新低。

小米10周四線上發表 索尼將跟進

小米集團在官方微博公布，最新款手機小米10將在十三日以線上發表會形式舉行，這是小米旗艦機首度採純直播的方式發表，包括高通、匯頂、美光等供應鏈也表態力挺，期盼透過此次發表會，提振產業界的信心。另外，索尼（ＳＯＮＹ）則宣布退出世界行動通訊大會（ＭＷＣ），新機改採線上發表。

戴正吳愛將吳柏勳…夏普進軍東南亞推手

夏普看好8K軟硬整合商機，夏普社長戴正吳「愛將」、夏普日本常務暨東南亞ASEAN副代表吳柏勳是在東南亞市場應用推廣的關鍵人物。

外資：鴻海若2月底無法全面復工 Q1獲利看減20%

外電報導，鴻海今（10）日取得大陸復工批准，但受限隔離要求，市場預期鴻海產能恢復不如預期，外資摩根士丹利、瑞士信貸最新報告，預期10日起逐步復工，對鴻海第1季中國產能影響約15%；並評估若到2月底，仍無法完全復工，鴻海本季獲利恐短少20%。

熱門新聞

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

咖啡跨店寄杯 小七參戰

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。