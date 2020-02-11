Google台灣前董事總經理簡立峰 加入沛星互動董事會

專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技 (以下簡稱 Appier ) 今（11）日宣布，Google台灣前董事總經理簡立峰博士加入董事會。

簡立峰博在科技產業擁有豐富的經驗，並以其在人工智慧、資料檢索與處理、自然語言處理等領域的專業知識而備受業界推崇。在此之前，簡立峰曾擔任Google台灣董事總經理長達14年的時間，期間負責Google台灣的營運拓展與經營規劃。

同時，簡博士多年來也持續擔任許多新創企業或是青年創業計畫的導師，借助其對商業的洞察、透徹的思考和精準的判斷，幫助許多成長型企業取得成功。

簡立峰博士從Google退休後會以獨立董事的身份加入Appier董事會。他將結合在人工智慧領域的專業知識與領導高效科技企業的深厚經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，簡立峰博士是一位備受業界認可的傑出技術專家，很高興邀請他成為 Appier的獨立董事，借重他在科技領域的專業知識持續推動Appier的業務增長和長遠發展。

簡立峰博士的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察將為Appier提供強而有力的支持；董事會成員和我都期待他深刻的見解能幫助Appier邁向下一階段的成長，拓展全球營運版圖，同時一如既往地保持Appier的創新動能和以客戶為尊的精神。

簡立峰表示，從Appier創立之初就一路見證它的成長，Appier創始團隊的韌性和遠見給我留下了深刻的印象，期待能更深入參與公司的業務。而承襲台灣在硬體製造方面的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，我認為台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機。

Appier作為人工智慧解決方案的領導者，將有助於台灣產業實現以人力資本為導向的商業模式轉型。很高興能支持Appier打造更強健且多元的團隊，強化Appier在產品創新方面的競爭力與企圖心。

在簡立峰博士加入董事會前不久，Appier才宣布獲得8,000萬美元D輪融資的里程碑。憑藉其額外資源的挹注和優秀人才的加入，Appier將持續在組織規模、地域擴展和強化產品組合方面都有所增長，這也將有助於Appier實現讓人工智慧變得簡單，讓人們更輕鬆運用的目標。