欣興大陸蘇州復工 深圳廠2月11日復工

PCB暨IC載板廠欣興（3037）今日公告，蘇州群策科技有限公司及聯能科技（深圳）有限公司，已取得所在地政府復工許可通知，分別自2月10日及2月11日起復工。

至於昆山鼎鑫電子有限公司及欣興同泰科技（昆山）有限公司，欣興公告提到，依政府相關規定做好防疫工作，維持運作，並依規定提出復工申請，實際復工日期以政府通知為準。

欣興也說，黃石欣益興電子科技仍待交通及人員流通管制解除，政府許可復工後恢復生產。

欣興強調，與客戶及供應商密切聯繫，在嚴格做好疫情防控措施的基礎上，協調各廠產能，降低影響。