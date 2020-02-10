外資：鴻海若2月底無法全面復工 Q1獲利看減20%

外電報導，鴻海今（10）日取得大陸復工批准，但受限隔離要求，市場預期鴻海產能恢復不如預期，外資摩根士丹利、瑞士信貸最新報告，預期10日起逐步復工，對鴻海第1季中國產能影響約15%；並評估若到2月底，仍無法完全復工，鴻海本季獲利恐短少20%。

摩根士丹利11日下午將和鴻海IR舉行電話會議，與瑞信證券不約而同在今天針對大陸復工，發表第一手分析。

摩根士丹利表示，鴻海先前宣布10日起復工，但受到大陸官方審核限制，復工程度比預期慢，員工返回工作崗位，仍須優先進行14天的隔離觀察，也因此不容易評估鴻海實際的影響情形。

目前摩根士丹利尚未調整鴻海財測，但因應最悲觀的情境，優先提出若整體產能無法在2月底前恢復，第1季獲利恐大減逾20%。

瑞信則假設，鴻海10日起逐步復工，第1季大陸產能影響約15%，需求衝擊20%。從營收角度看，多數電子廠表現都可能下滑，因為產能低落度可能不亞於1月，包括鴻海基本面也面臨挑戰。

瑞信表示，鴻海在回答中，並未透露率先復工的地點，但不否認沿海地區聘僱更多大陸員工，衝擊可能比內地大。

瑞信也評估，隨著時間拉長，下游的代工、PCB、機殼和被動元件等勞力密集產業，衝擊進一步浮現，後續影響將比預期大。不過基於長線看好鴻海，該券商仍重申「優於大盤」、目標價104元；摩根士丹利則維持鴻海「中立」評級，目標價95元。

鴻海今天拉尾盤收82元，跌0.9元，外資連三買、買超3,404張。