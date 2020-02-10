陽程、精成科公告 大陸子公司延後復工

設備商陽程、PCB廠商精成科今（10）日同步公告，大陸子公司延後復工，實際復工日期都以當地主管機關核准為準。陽程也說，因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

陽程今公告提到，上海陽程科技有限公司、陽程（佛山）科技有限公司延後復工，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。

精成科也說，大陸子公司包含東莞瑞升電子有限公司、川億電腦（深圳）有限公司、昆山元崧電子科技有限公司、川億電腦（重慶）有限公司等部份大陸子公司，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地政府通知為準。