戴口罩也能臉部辨識？ 別高興太早

隨著武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情持續擴大，現在大家都戴著口罩，但卻無法進行臉部辨識解鎖，讓使用者相當不方便，但有些網友發現，一些使用者即便佩戴口罩，Android智慧手機也能識別成功完成解鎖，讓人不禁疑惑，莫非Android手機比iPhone更加聰明？

3C科技專家指出，其實答案是恰好相反，這些手機可以辨識戴口罩的你，主因是他們用的Android手機並沒有採用3D人臉識別技術，安全性較低。對於這些手機來說，就算是採用一張照片也能進行解鎖；之所以採用3D人臉識別的iPhone在使用者佩戴口罩後，難以解鎖的原因就在於，Face ID識別安全性相當高，可以瞬間透過3萬個點來感知使用者面部特徵，以此來保證所識別的人臉不能被相片、相關仿製品所欺騙。

因此若你的手機能辨識戴口罩，可別高興太早，代表手機的人臉辨識安全性較低，這些2D人臉識別方案的機型僅為128個，所以使用一張照片或者部份特徵就能騙過驗證。