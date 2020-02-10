疫情延燒 市調機構預測首季手機生產年減12%

市調機構TrendForce今（10）日公布，由於智慧型手機產業人力需求大，中國延後至2月10日復工及人流管制政策將對產出造成明顯衝擊。除此之外，民眾消費力道也同時大減，基於上述原因，TrendForce下修第1季智慧型手機生產總數的預估至2.75億支，較去年同期衰退約12%，為近五年來新低。

TrendForce指出，在供應鏈方面，延後復工以及人力回流的不確定性將導致零組件在2月的交貨遞延，進而影響整機生產進度。所幸第1季本就為智慧型手機的生產淡季，加上年節前備有一定的庫存水位，初估手機組裝廠於2月10號復工後，雖不至於面臨立即的斷鏈危機，但後續仍需視上游供應鏈的復工狀況以及海關通行狀況而定。

值得注意的是，年前即面臨供貨緊缺的主、被動元件、鏡頭等，由於市場庫存本來就吃緊，加上部份零組件需要大量人工，可能將帶來更為嚴峻的缺料危機。

其中位居全球手機龍頭的三星，由於主要生產據點在越南，加上在中國的市占僅2%，受疫情影響最小；但考量部分零組件仰賴中國供應，三星第1季的生產總數仍較先前預估下修3%，來到7,150萬支；排名第2的華為，受美國實體清單管制影響，新機無法搭載GMS導致海外銷售受阻，轉以中國國內市場為主，因此受到春節銷售遲滯的影響劇烈。在海內外皆失利的雙重衝擊下，華為第一季的生產表現下修15%，來到4,250萬支。

排名第3的蘋果，祭出居家上班令以減少員工感染新型冠狀病毒的機會，但也使得下半年的新機開發進度延宕，產品驗證幾乎停擺。短期而言，人力回流的不確定性，以及部份新機用物料的供給受阻，將直接衝擊即將問世的iPhone SE2（或稱iPhone 9）的首波發表，第1季蘋果整機生產總數較原先預估下修約10%，來到4,100萬支。