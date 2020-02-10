電子五哥今部分復工 2月鬧人力荒

武漢新冠肺炎肆虐影響，電子五哥中國大陸廠區延至今（10）日開工，據了解，截至今日上午為止，除少數廠區尚未取得復工許可外，包含鴻海、和碩大多工廠已於今日順利復工，惟在地方政府防疫規定影響下，代工廠2月將面臨沒人可用的情況，尤以沿海地區工廠人力荒最為嚴重。

新冠肺炎持續衝擊電子業，除湖北省「封城」防疫，開工日期最快也要到14日外，其餘各省市皆定為今日復工。包含鴻海、和碩、廣達、仁寶、英業達、緯創今日工廠相繼開工，僅少數廠區正與地方政府協商復工許可。

鴻海目前中國廠區除湖北省確定延後開工外，皆預定在今日開工，但受到各地政府規定不同影響，目前各地復工狀況皆有所不同，其中iPhone生產重鎮鄭州已拿到復工許可，在深圳龍華廠部分，據悉目前仍與當地政府協商復工。

鴻海今日發出三點聲明，集團於中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工；每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，以員工安全為最高原則；各廠區復工情形，以當地政府公告為準。

另一iPhone代工大廠和碩主要生產基地位於中國重慶、上海及昆山，和碩指出，各廠皆於今日開工。不過，和碩董事長童子賢先前已預警，疫情將導致人力需求緊張。

仁寶生產據點位於重慶、昆山等地，目前兩地都已在今日開工。但因昆山當地政府規定，所有不在大蘇州地區的員工必須2月17日才能返回崗位，而返回崗位後，也須隔離14日，方能重新上工，換言之，目前仁寶昆山廠區只開放給過年期間留守員工參與。

仁寶的情況也反映各大代工廠困境，儘管照原定時間順利復工，但部分城市仍對外來人員實施管制，若以昆山情況來看，工廠最快也得到3月才有較充足人力，尤以以外來移工為主的沿海工廠影響最大。

根據緯創華東廠區規範顯示，除春節留守加班人員可以開工外，江蘇省政府1月24日啟動公共衛生應對升級前，返回大蘇州市範圍（包含蘇州、昆山、太倉、常熟）等地人員則可正常上工。

緯創部分，據了解，包含昆山（華東）、重慶、成都皆已取得復工許可，並於今日陸續復工。

廣達指出，上海、重慶、常熟三廠今日皆復工，目前主要以盤點人力、庫存為主，將按階段啟動生產。

英業達主要生產據點位於中國大陸南昌、重慶及上海，目前三地皆啟動「封閉式管理」。對於復工，英業達指出，廠區今天復工，工廠部分預計先進行人力盤點，然後再就缺工的部分進行招工。