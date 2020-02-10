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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

友達1月合併營收155億元 月減25.2%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

友達（2409）今（10）日公布1月合併營收154.9億元，月減25.2%，年減28.1%，主要是受農曆春節工作天數減少影響；友達預估今年第1季大尺寸面板出貨季減5％，平均出貨單價（ASP）增加5％；中小尺寸面板出貨季減15％，產能利用率略高於去年第4季的近90％。

友達1月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約613萬片，較2019年12月減少31.8%。中小尺寸面板出貨量超過862萬片，較12月減少35.7%。

友達去年第4季合併營收619.7億元，季減11.5%，營業淨損65.1億元，歸屬母公司業主淨損88.3億元，每股虧損0.92元，毛損率為2.4%，營業淨損率為10.5%，EBITDA獲利率為4.2%，顯示器事業單位營業淨損率為10.6%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為4.4%。

友達去年合併營收2,687.9億元，年減12.6%，營業淨損204.7億元，歸屬於母公司業主淨損為191.9億元，每股虧損2元，毛利率為0.2%，營業淨損率為7.6%，EBITDA獲利率為5.9%，顯示器事業單位營業淨損率為7.6%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為6.1%。

友達董事長暨執行長彭双浪在先前的法說會表示，面板供過於求壓力緩和，有利價格上漲；面板股今日為強勢族群，友達開高走高，以11.15元紅開出，終場收在11.5元，上漲0.45元，漲幅4.07%，成交16萬8,169張。

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