友達1月合併營收155億元 月減25.2%

鴻海、富士康復工遙遙無期？原定於10日（週一）復工的鴻海集團富士康深圳廠、鄭州廠，在疫情沒有緩和下遭到當地政府否決。但延後復工勢必衝擊全球電子產業鏈，尤其蘋果、亞馬遜、Google和華為等大廠，供貨短缺的危機勢不可免。專家評估，最快到3月底，斷貨危機將顯現。 台股10日開盤11,514.72點，跌98.09點，恐是此利空消息的反應。專家預估，台股短時間將呈現箱形整理，呈現一段時間的漲跌徘徊情況。

2020-02-10 12:45