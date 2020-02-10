鴻海富士康暫不復工 庫存只到3月底

鴻海、富士康復工遙遙無期？原定於10日（週一）復工的鴻海集團富士康深圳廠、鄭州廠，在疫情沒有緩和下遭到當地政府否決。但延後復工勢必衝擊全球電子產業鏈，尤其蘋果、亞馬遜、Google和華為等大廠，供貨短缺的危機勢不可免。專家評估，最快到3月底，斷貨危機將顯現。

台股10日開盤11,514.72點，跌98.09點，恐是此利空消息的反應。專家預估，台股短時間將呈現箱形整理，呈現一段時間的漲跌徘徊情況。

抗壓彈性到3月底

根據日媒《日經亞洲評論》披露，鴻海董事長劉揚偉在7日上午舉行視訊會議後，當天下午就取消在台員工7日到14日返回大陸的機位，並說，除非深圳廠已經獲得當地政府評估批准，否則將不會開工。富士康在大陸各地有超過30個廠區，除了武漢，廣州、天津和深圳現也處於半封城狀態，可謂雪上加霜。

專家指出，鴻海的庫存量應該有1個多月以上，但若停工推遲到3月底4月初，就有可能會出現斷貨情形。這麼一來，電子供應鏈斷鏈風險將更加惡化，因為包括蘋果iPhone在內，亞馬遜平板電腦、智慧音箱，及華為的智慧型手機都是由富士康生產，同時也供應Google、惠普（HP）、戴爾（Dell）等大廠，影響甚鉅。

全球經濟皆受衝擊

對此，鴻海集團也發出聲明，強調員工是最重要的資產，各地復工的時間和所有工廠，都會全力配合當地政府指導和規定辦理，目前沒有收到任何客戶要求提早復工，也不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關評論。

根據經濟部產業衝擊評估報告顯示，短期對台製造業、餐飲、零售業尚未有顯著影響，但若疫情時間拉長又失控、甚至延燒到廣東、江蘇、上海、四川（粵蘇滬川）等台廠布局重鎮，恐產生ICT（資通訊）斷鏈骨牌效應，危機將持續升高。

美股聞訊上週五開低走低，以重挫逾250點收盤，道瓊指數終場下跌277點，跌幅達0.94%，終結連4紅的走勢。

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