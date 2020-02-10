快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

鴻海富士康暫不復工 庫存只到3月底

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
創辦人郭台銘（資料照）一手建立的鴻海集團事業版圖，在交棒之後面臨疫情衝擊供應鏈的重大考驗。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

鴻海富士康復工遙遙無期？原定於10日（週一）復工的鴻海集團富士康深圳廠、鄭州廠，在疫情沒有緩和下遭到當地政府否決。但延後復工勢必衝擊全球電子產業鏈，尤其蘋果、亞馬遜、Google和華為等大廠，供貨短缺的危機勢不可免。專家評估，最快到3月底，斷貨危機將顯現。

台股10日開盤11,514.72點，跌98.09點，恐是此利空消息的反應。專家預估，台股短時間將呈現箱形整理，呈現一段時間的漲跌徘徊情況。

抗壓彈性到3月底

根據日媒《日經亞洲評論》披露，鴻海董事長劉揚偉在7日上午舉行視訊會議後，當天下午就取消在台員工7日到14日返回大陸的機位，並說，除非深圳廠已經獲得當地政府評估批准，否則將不會開工。富士康在大陸各地有超過30個廠區，除了武漢，廣州、天津和深圳現也處於半封城狀態，可謂雪上加霜。

專家指出，鴻海的庫存量應該有1個多月以上，但若停工推遲到3月底4月初，就有可能會出現斷貨情形。這麼一來，電子供應鏈斷鏈風險將更加惡化，因為包括蘋果iPhone在內，亞馬遜平板電腦、智慧音箱，及華為的智慧型手機都是由富士康生產，同時也供應Google、惠普（HP）、戴爾（Dell）等大廠，影響甚鉅。

全球經濟皆受衝擊

對此，鴻海集團也發出聲明，強調員工是最重要的資產，各地復工的時間和所有工廠，都會全力配合當地政府指導和規定辦理，目前沒有收到任何客戶要求提早復工，也不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關評論。

根據經濟部產業衝擊評估報告顯示，短期對台製造業、餐飲、零售業尚未有顯著影響，但若疫情時間拉長又失控、甚至延燒到廣東、江蘇、上海、四川（粵蘇滬川）等台廠布局重鎮，恐產生ICT（資通訊）斷鏈骨牌效應，危機將持續升高。

美股聞訊上週五開低走低，以重挫逾250點收盤，道瓊指數終場下跌277點，跌幅達0.94%，終結連4紅的走勢。

【更多精采內容，詳見

富士康 鴻海
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

策略經營／劉揚偉…創造價值 維護鴻海DNA

日經：鴻海大陸廠復工生變

裕隆結盟鴻海！　雙方合資155.76億元攻汽車市場、推整車研發設計

相關新聞

鴻海富士康暫不復工 庫存只到3月底

鴻海、富士康復工遙遙無期？原定於10日（週一）復工的鴻海集團富士康深圳廠、鄭州廠，在疫情沒有緩和下遭到當地政府否決。但延後復工勢必衝擊全球電子產業鏈，尤其蘋果、亞馬遜、Google和華為等大廠，供貨短缺的危機勢不可免。專家評估，最快到3月底，斷貨危機將顯現。 台股10日開盤11,514.72點，跌98.09點，恐是此利空消息的反應。專家預估，台股短時間將呈現箱形整理，呈現一段時間的漲跌徘徊情況。

太陽能料源叫缺 漲風蠢動

武漢肺炎疫情再度打亂電子供應鏈！繼記憶體、面板、PCB等因疫情擴散而出現供應吃緊後，太陽能業也因大陸多省管制交通、延後開工等干擾，上游單晶矽晶圓、玻璃、鋁件等供應告急。大陸是全球最大的太陽能供應地，當地供給拉警報，太陽能市場將掀漲價潮。

太陽能產業面臨斷鏈 恐有錢買不到原料

太陽能供應鏈因武漢肺炎疫情大亂，上游端單晶矽晶圓、 玻璃和鋁件等原材料生產及出貨受阻 ，多家太陽能廠庫存僅能撐到本月底，業者不諱言漲價「勢在必行」。若大陸上游原料供應商仍無法復工，整個產業將面臨嚴重斷鏈危機，到時會是「有錢也買不到」，讓太陽能產品更奇貨可居。

特斯拉加碼生產 追單群創

武漢肺炎疫情蔓延，特斯拉位於上海的第三座超級工廠出貨延後，但旗下美國兩座工廠仍加碼生產。市場傳出，特斯拉為確保最具特色的超大曲面液晶儀表板，及中控台螢幕供貨無虞，已對群創追加二成訂單，積極備料支應整車出貨，使得此波疫情導致的面板搶料潮更熱。

記憶體吃緊 台廠迎轉單

武漢當地爆發肺炎院內感染，疫情再度升溫。武漢是大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與面板生產重鎮，當地疫情升溫，大陸兩大電子零組件生產恐再受挫，群創、友達、華邦、旺宏等台廠可望迎接更強勁的轉單效應。

電子代工廠運轉 遇最大難題

和碩、英業達、緯創、和碩等台灣電子代工大廠均表示，旗下大陸工廠今（10）日將陸續復工。但業界仍憂心，即便資方已經完成開工準備，但仍難逃供應鏈供貨不足、招工難度大增，以及建構抗疫防護網等三大挑戰。

防疫、無料、缺工…台廠在陸開工3大挑戰

新冠肺炎疫情蔓延，中國大陸多數城市封城，儘管今天為春節後返工上班首日，但全面復工恐有難度，國內大型代工廠面臨供應鏈供貨不足、招工難度大增，以及防疫措施等三大挑戰，業界研判，代工廠實際運作恐停擺一至兩個月，「過去ＳＡＲＳ時期也沒有這樣」，堪稱代工廠登陸以來史上最大難題。

疫情重創中國產能 汽車手機都斷鏈

全世界都在等待中國週一（10日）重新開工！一向是世界工廠的中國，因疫情肆虐影響工業生產線，從汽車製造商到科技巨頭的主要品牌都將難以為繼，尤其iPhone的兩個主要組裝商─富士康跟和碩，都面臨供應鏈斷鏈

竹科X計畫新里程 竹科園區、基地籌設軟體研發大樓有譜

新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，傳來好消息，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟...

熱門新聞

台塑化意外變身防疫概念股 1秒殺菌讓口罩重覆用

昆山上百家台商 獲准復工

特斯拉加碼生產 追單群創

台塑化除菌神器 一「疫」成名

太陽能料源叫缺 漲風蠢動

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。