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台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

疫情重創中國產能 汽車手機都斷鏈

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
中國被譽為世界工廠，對全球供應鍊和世界經濟至關重要。但新型冠狀病毒正嚴重威脅智慧型手機的產能銷售（示意圖）。（photo by Wikipedia）

全世界都在等待中國週一（10日）重新開工！一向是世界工廠的中國，因疫情肆虐影響工業生產線，從汽車製造商到科技巨頭的主要品牌都將難以為繼，尤其iPhone的兩個主要組裝商─富士康跟和碩，都面臨供應鏈斷鏈危機。

手機、汽車生產受阻

根據《BBC》報導，專家預測，今年第1季度因疫情關係，將對智慧型手機行業產生顯著衝擊，iPhone出貨量將下降400萬支，中國智能手機出貨量下降32%，全年總出貨量將下降5%。對此，科技巨頭蘋果已暫時關閉了在中國的專賣店和辦事處，以靜觀局勢發展。

全球第5大汽車製造商現代汽車（Hyundai）被迫停止了在韓國的生產線（佔37%），主要是缺乏來自中國的零件。而大眾汽車（Volkswagen）和寶馬（BMW）也都暫停了在中國的生產。德國汽車工業在中國的每日工作額達6.6億美元，包括零件製造商在中國共有40座工廠。特斯拉和豐田汽車也都面臨類似的挑戰。

電子製造產能將下修

根據《CNBC》報導，全球電子零件供應鏈中心的中國工廠關閉並延長農曆新年，預計將於2月10日重新開放，比原計劃晚了一周。但製造專家說，即使工廠迅速恢復滿載生產力，為阻止新型冠狀病毒在中國蔓延而採取的隔離和其他措施，也可能會繼續干擾電子製造業的發展。

專家表示，公司無論是處於原型開發階段，還是NPI（新產品試產導入量產）階段，都面臨延期開工的風險，因為研發生產的時間表很吃緊，而卻會因為工廠停工而延誤，供應鏈沒有正常運轉的問題嚴重。分析師說，由於病毒流行和消費者信心的不確定性，很難預測第2季度的iPhone出貨量，預測將下修10%。

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