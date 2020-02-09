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竹科X計畫新里程 竹科園區、基地籌設軟體研發大樓有譜
新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，傳來好消息，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟體大樓，繼台肥TFC One大樓順利招商，廠商進駐已超過九成後，竹科X園區持續邁進新里程碑，市長林智堅表示，感謝新竹科學園區與科技部，讓竹科X成為下個世代的創新產業園區，為台灣新創與科技產業的發展共同努力。
產發處表示，新竹科學園區X基地籌設計畫將規劃興建3棟研發大樓，預計2021年動工興建，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，園區軟體大樓第1棟大樓預計於2024年完工，提供廠商進駐使用。
林智堅表示，為新竹市創造更多的就業機會與人口紅利，吸引企業投資，是他積極努力的目標，目前已有英特爾、ASML台灣總部進駐，另也成功爭取「亞矽谷計畫辦公室」進駐。因應企業界用地需求孔急，因此，自106年起結合科技部、竹科管理局、台肥公司、中油公司及產學研各界資源，推動藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，打造下個世代的創新產業園區。
產發處長張力可表示，新竹科學園區為全球半導體產業重鎮，年營業額超過一兆，近四分之三營業額皆與半導體產業相關，而園區未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）產業，目標創造400億元產值、1萬個工作機會，希望持續吸引跨國企業的營運總部與研發中心，園區未來也將規劃藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，將成為台灣新世代產業園區的典範。
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