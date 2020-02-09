快訊

努力到最後一刻說再見 寶瓶星號中午黯然離開基隆母港

泰國士官長市區暴走大屠殺！17小時攻堅落幕至少21死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科X計畫新里程 竹科園區、基地籌設軟體研發大樓有譜

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹科學園區X基地願景模擬。圖／竹市府產發處提供

新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，傳來好消息，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟體大樓，繼台肥TFC One大樓順利招商，廠商進駐已超過九成後，竹科X園區持續邁進新里程碑，市長林智堅表示，感謝新竹科學園區與科技部，讓竹科X成為下個世代的創新產業園區，為台灣新創與科技產業的發展共同努力。

產發處表示，新竹科學園區X基地籌設計畫將規劃興建3棟研發大樓，預計2021年動工興建，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，園區軟體大樓第1棟大樓預計於2024年完工，提供廠商進駐使用。

林智堅表示，為新竹市創造更多的就業機會與人口紅利，吸引企業投資，是他積極努力的目標，目前已有英特爾、ASML台灣總部進駐，另也成功爭取「亞矽谷計畫辦公室」進駐。因應企業界用地需求孔急，因此，自106年起結合科技部、竹科管理局、台肥公司、中油公司及產學研各界資源，推動藝文特區共36公頃土地的「竹科X」產業園區，打造下個世代的創新產業園區。

產發處長張力可表示，新竹科學園區為全球半導體產業重鎮，年營業額超過一兆，近四分之三營業額皆與半導體產業相關，而園區未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）產業，目標創造400億元產值、1萬個工作機會，希望持續吸引跨國企業的營運總部與研發中心，園區未來也將規劃藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，將成為台灣新世代產業園區的典範。

新竹市政府與科技部及科學園區管理局攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟體大樓。圖／竹市府產發處提供
新竹市政府與科技部及科學園區管理局攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟體大樓。圖／竹市府產發處提供

竹科 科技部 軟體
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣燈會新竹燈區 玩聲控、虹色系紙飛機

竹市關新公園新設滑梯、攀爬遊戲台 還可放手塗鴉

新竹直達桃園機場客運6日營運 票價150元24小時不打烊

學童有照顧需求 林智堅：臨時人員也可請防疫照顧假

相關新聞

日經：鴻海深圳、鄭州廠區 10日復工喊卡

受武漢新冠肺炎疫情影響，蘋果、亞馬遜、谷歌、華為等公司的斷鏈危機恐進一步惡化。「日經亞洲評論」報導，鴻海集團深圳、鄭州廠區原定明天復工的計畫，已遭中國大陸當局叫停，主因為肺炎疫情的疑慮揮之不去。鴻海回應，各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。

蘋果延長陸關店期 季報有壓

由於中國大陸新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，蘋果將延長大陸零售門市關閉時間，再延好幾天，意味對蘋果在大陸市場銷售受疫情影響的時間，可能比預期還久，在產品生產可能延遲之外，又遭遇新的威脅，可能影響本季財報表現。

竹科X計畫新里程 竹科園區、基地籌設軟體研發大樓有譜

新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，傳來好消息，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟...

邁特電子…瞄準物聯網 助攻新創

成立於1986年的邁特電子，搭上台灣電子科技產業蓬勃發展的順風車，成為宏碁、友訊等品牌大廠代工（OEM）的供應鏈，一路發展到今天的客戶涵蓋歐、美、亞三大洲。

邁特電子副總戴憶帆 把好奇心變成武器

邁特電子副總經理暨邁特創新執行長戴憶帆，擁有許多新創事業者的人格特質，包括好奇心旺盛、抗壓性高，以及樂觀進取的企圖心。針對邁特創新的未來營運，戴憶帆直言，邁特創新並不會IPO，而是要尋覓好的新創公司，深化雙方合作關係，將共創的新創事業推上股票市場。

邁特電子一站式服務 解決0到100的難題

邁特創新提供的一站式服務，從打樣、設計驗證、小量試產、量產到出貨，都能協助人手不足的新創事業，解決0到100的所有難題。

工研院看優勢／邁特電子建軍火庫 催動技術研發

工研院電光系統所推廣組經理黃國忠指出，邁特電子早期以大廠代工為主，並在網路通訊及汽車電子領域有深入的布局。近年來由副總經理戴憶帆所帶領的新創團隊，在全球的硬體新創圈的地位更是遠近知名。

三星新旗艦機 12日亮相

今年智慧手機首款旗艦機發表，由三星打頭陣，三星將在美國時間11日於舊金山舉辦Galaxy S20系列發表會，台灣也將在12日舉行記者會，預料除了Galaxy S20系列，將同步發表採上下折疊的折疊手機 Galaxy Z Flip，可望自本月中旬陸續開賣。

日經：鴻海大陸廠復工生變

日經新聞報導，鴻海集團深圳與鄭州廠區原定2月10日復工的計畫已「喊卡」，主因新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情的疑慮揮之不去。

華邦電、旺宏 有望獲轉單

大陸武漢肺炎疫情恐干擾5G（第五代行動通訊）概念股短期營運，法人出具報告估計，因大陸廠區2月10日陸續復工後，短期仍有運輸不順因素干擾，估計使半導體與關鍵零組件部分採購遞延至第2季，同時倘若武漢疫情到3月仍未能得到緩解，估計華邦電或旺宏有望獲得轉單。

費半重挫 台積ADR跌逾3%

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟成長與供應鏈的疑慮再起，拖累美股四大指數周五（7日）全面下挫，費城半導體指數更重挫2.4%，台積電ADR跌逾3%，國際油價與銅價等行情也維持低迷。

大陸開工條件嚴 打亂台廠規畫

南京、杭州、寧波和昆山等台商聚集的長三角城市，近日紛紛發布企業復工復產報備的通告；部分台廠計畫2月10日（本周一）復工，目前肺炎疫情嚴峻，企業復工不但要向當地政府申請核准外，還要做好疫情防控，口罩、測溫計、消毒水等防疫物資缺一不可，甚至還要設置隔離場所，為台廠復工添變數。

熱門新聞

日經：陸專家判定風險高 鴻海深圳廠區10日復工叫停

政府大撒23K勞工紅包 勞退基金大賺2600億元關鍵

日經：鴻海深圳、鄭州廠區 10日復工喊卡

日經：鴻海大陸廠復工生變

受新冠肺炎影響 工具機公會理事長：大陸台廠幾停擺

鄭州、深圳強調 防疫不影響企業復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。