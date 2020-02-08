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鄭州、深圳強調 防疫不影響企業復工

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

《日經新聞》報導謠傳鄭州、深圳地方政府要求特地企業延後復工。不過，今（8）日深圳、鄭州地方政府皆運用地方媒體與社群平台發布訊息提到，「防疫不影響經濟運行」，「穩定社會秩序」以及「有秩序復工」等原則。

深圳商報今日晚間報導，面對疫情這只突如其來的「黑天鵝」，深圳不少行業、企業生產經營受到衝擊，面臨不小的壓力與困難。「企業沒有事，政府不插手；企業有好事，政府不伸手；企業有難事，政府不放手。」在密切監測和研判全市經濟運行狀況的基礎上，深圳市政府推出《深圳市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業共渡難關的若干措施》（以下簡稱《若干措施》），提出16條精准務實管用的舉措，全力幫助企業共克時艱、共渡難關，穩定經濟社會發展基本盤。

廣東省也發布支持企業復工生產20條。

深圳官方今日強調，阻擊疫情，不能阻斷經濟運行。打好疫情防控阻擊戰，不僅要加強防控能力建設，穩定社會運行秩序，也要有序推動恢復正常生產，為疫情防控提供更好保障。

鄭州市委宣傳部也再次發布，10日通告提及全市工業企業、服務業企業和建築工程安全復工復產有關事項，工業企業維持2月10日，以本地員工為主、本地產業鏈完整的工業企業。

深圳 疫情
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