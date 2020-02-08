鄭州、深圳強調 防疫不影響企業復工

IC設計大廠聯發科昨（7）日舉行線上法說會，釋出本季營收展望，估計季減7%至15%，優於法人原先預期。近期5G市場因武漢肺炎疫情而有雜音，但執行長蔡力行表示，仍希望今年是成長的一年，目標是在5G外購晶片市場拿下四成市占率。

2020-02-08 01:55