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日經：陸專家判定風險高 鴻海深圳廠區10日復工叫停
日經新聞報導，鴻海集團深圳廠區原定2月10日復工的計畫，已遭中國大陸當局叫停，主因為新型冠狀病毒疫情的疑慮揮之不去。
日經新聞引述消息人士報導，深圳的公衛專家已通知鴻海集團，經現場檢測後發現，其廠區面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此不適合復工。專家判定的風險，包括餐廳和員工宿舍的空氣流通不佳。另外，作業環境採用中央空調，加上人員密集，感染風險更高。
報導也指出，全球最大iPhone生產基地、鴻海集團的鄭州廠區也已取消10日復工的計畫。知情人士表示：「這是勞力密集的作業環境，當地政府不願冒病毒散播的風險。沒有人想在這個關鍵時刻承擔復工的責任。」
這項決定，令全球電子業供應鏈受擾的疑慮進一步加深，包括蘋果、亞馬遜、Google、華為等公司都受衝擊。鴻海集團是全球最大iPhone代工組裝業者，也為華為生產智慧手機，亞馬遜的Kindle平板電腦及Echo智慧音箱也由鴻海集團代工。另外，鴻海集團也是HP、戴爾和許多大型電子產品品牌的供應商。
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