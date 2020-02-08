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日經：陸專家判定風險高 鴻海深圳廠區10日復工叫停

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
日經新聞稱，深圳公衛專家認定鴻海廠區面臨武漢肺炎感染高風險，不適合在10日復工。 路透

日經新聞報導，鴻海集團深圳廠區原定2月10日復工的計畫，已遭中國大陸當局叫停，主因為新型冠狀病毒疫情的疑慮揮之不去。

日經新聞引述消息人士報導，深圳的公衛專家已通知鴻海集團，經現場檢測後發現，其廠區面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此不適合復工。專家判定的風險，包括餐廳和員工宿舍的空氣流通不佳。另外，作業環境採用中央空調，加上人員密集，感染風險更高。

報導也指出，全球最大iPhone生產基地、鴻海集團的鄭州廠區也已取消10日復工的計畫。知情人士表示：「這是勞力密集的作業環境，當地政府不願冒病毒散播的風險。沒有人想在這個關鍵時刻承擔復工的責任。」

這項決定，令全球電子業供應鏈受擾的疑慮進一步加深，包括蘋果、亞馬遜、Google、華為等公司都受衝擊。鴻海集團是全球最大iPhone代工組裝業者，也為華為生產智慧手機，亞馬遜的Kindle平板電腦及Echo智慧音箱也由鴻海集團代工。另外，鴻海集團也是HP、戴爾和許多大型電子產品品牌的供應商。

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聯發科5G晶片 市占挑戰40%

IC設計大廠聯發科昨（7）日舉行線上法說會，釋出本季營收展望，估計季減7%至15%，優於法人原先預期。近期5G市場因武漢肺炎疫情而有雜音，但執行長蔡力行表示，仍希望今年是成長的一年，目標是在5G外購晶片市場拿下四成市占率。

AirPods傳陷斷鏈危機

知情人士透露，蘋果無線耳機AirPods持續熱銷，今年上半年下了多達4,500萬組的大訂單，但因新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，AirPods的組裝廠立訊精密、歌爾聲學及英業達等雖在下周一（10）日復工，不過目前數十座城市「封閉式管理」、勞動力短缺，預估復工當周產能利用率最多只能提升至 50%，加上所需零組件庫存僅兩周，恐有斷鏈疑慮。

鴻海自產口罩 確保後天復工

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隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，國際研調機構顧能（Gartner）指出，全球各地公司將限制相關人員前往中國大陸，疫情的不確定性恐將使工廠勞動力短缺，估計將至少下降兩成，使產量和產能下滑，直到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止，全球供應鏈將受巨大衝擊。

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台積去年專利申請 四連霸

經濟部智慧財產局昨（7）日公布2019年本國企業專利申請排名，台積電以1,333件奪魁，此為台積電連續第四年稱霸。智慧局長洪淑敏指出，隨著台積電量產，也帶動美商應材、日商東京威力、荷蘭商ASML等半導體外商在台申請專利。

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