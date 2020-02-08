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5G與國家安全 台灣產官學界熱議

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

國家通訊傳播委員會代理主任委員陳耀祥今（8）日提到，目前從各國開始討論國安議題的考量，各國在禁止使用中國產品，英國也僅部分開放可從電信法上從核心網、傳輸網上部分禁止，整體而言，這是安全議題，包含台灣、各國都在關注這個議題。

社團法人台灣國際法學會今日召開5G與國際法專題研討會，產官學界代表出席，包含國家通訊傳播委員會主管、政大法學院教授許耀明、交大科法學院副教授陳在方、台灣電信產業發展協會、台灣大主管等出席。

在討論5G帶來的網路安全議題上，台灣科技大學電子工程系教授林丁丙也回應提問說，5G的安全華為議題是一部分，不僅華為，因為5G的特性，在資料核心網的營運商，全球華為、 諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）都能操控。

另在低延遲、高可靠資料的傳輸考量，林丁丙認為，初期不會資料會在靠近使用者的邊緣運算如小基站，因此不會是核心網的製造商，標準制定過程中和過去核心網的封閉也不同，需要技術適度開放，讓更多人使用，這也帶來更多網路安全考慮。

林丁丙說，過去網路上有駭客，隨著5G基礎建設發展，「假設華為可在核心網有駭客行為，以後駭客不會只有華為，未來的問題不會那麼單一。」

華為 5G 駭客
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