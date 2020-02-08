疫情隱憂未退 實施庫藏股公司漸增

農曆年以來，武漢肺炎疫情未消退，股市行情常受到消息干擾而震盪，企業開始實施庫藏股的家數也逐漸增加；農曆年以來，陸續有3059華晶科（3059）、大江等公司經董事會通過要實施庫藏股，分析師表示，這些公司股價如遭遇市場震盪而走低，投資人可留意布局。

雖然有些公司實施庫藏股是為轉移給員工，但也有維護公司信用及股東權益，目前要實施庫藏股的上市公司產業：光電業類1件、 汽車工業類1件、貿易百貨類1件；上櫃公司產業：電腦及週邊設備業類2件、半導體業類1件、生技醫療業類1件、電子零組件業類1件。

農曆年後宣布實施庫藏股的公司有：華晶科、大江、三陽工業（2206）、廣積（8050）、安國（8054）、益航（2601）、信音（6126）、伍豐（8076）與大江（8436）。觀察股價在消息宣布前後的走勢相對強勢，投資人較樂觀看待這類股票。

綜合分析師說法，目前新宣布實施庫藏股中，上櫃股票家數較多，也多以維護公司信用及股東權益為主，可看得出公司偏多心態 。畢竟，目前股市受到疫情消息面干擾不小，即使對基本面實質影響還沒出來，股價就先大幅波動，對持股者心理面還是造成影響，因此，實施庫藏股公司往往較被認定股價具正向趨勢。

分析師表示，近期會陸續公布1月營收，部分公司也會自結去（2019）年營運狀況，投資人可特別留意之外，新宣布要實施庫藏股的公司數量變化，也可作為評估公司大股東心態的參考。