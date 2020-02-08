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微軟AI研發中心虛擬助理曝光 取名有台灣味

中央社 / 台北8日電

微軟AI（人工智慧）研發中心去年9月擴建落成，當時未亮相的虛擬助理近期終於正式曝光，取名「小灣」與台灣連結，未來可望結合人臉辨識等技術，化身有問必答的「萬事通」。

小灣的緣起，是因為微軟AI研發中心所在樓層的31、32樓考量安全性，並未設置接待櫃台，但為了提供實用資訊例如交通、樓層導覽、訪客注意事項等，才決定打造小灣。

微軟接受中央社記者採訪表示，原本考慮使用全息投影技術呈現小灣，但是在環境光較亮的情況下容易受干擾；另外考慮過電視牆，不過電視的效果沒那麼酷炫、需要的空間也比較大。最後決定採用3D葉扇技術，透過快速轉動的扇葉及視覺暫留來顯現影像，實際體驗的感覺像浮空投影。

原本微軟規劃用6支葉扇呈現小灣，但是畫面拼接效果不好，因此改成3支，並針對聲音辨識敏感度、影音同步順暢度不斷調校，也要克服風切聲等問題。

儘管小灣的硬體成本不高，但背後的軟體和技術整合卻要花費一番功夫。微軟與合作夥伴攜手，歷時近一年才打造出小灣，比原本預想時間多出一倍，其中有太多原本沒想到的問題需要克服。

小灣使用真人畫面，結合微軟的語意辨識技術LUIS，可以辨識出使用者語意，目前能用中文回應中文問題，微軟正在努力做到中英夾雜也能辨識和回應。

談到小灣的命名由來，微軟評估過相當多選項，例如微軟員工稱呼彼此都使用英文名字，但為了讓AI研發中心更在地化，決定幫虛擬助理取中文名字。微軟也曾考慮使用疊字，但比較難辨識；最後經過AI研發中心內部投票，選出具有台灣味的「小灣」。

事實上，小灣使用的真人畫面也經過層層挑選。微軟開出許多條件找人，例如外貌要符合微軟的專業形象，加上小灣的語音也是同一個人錄製，因此說話聲音和口條也要符合期待。最後找來10幾位候選人，由AI研發中心內部挑選。

在錄製語音時，微軟寫了一套劇本讓小灣的幕後演員即興發揮，事後由微軟的軟體工程師把語音和畫面結合，讓小灣能順利回應問題。

現階段小灣以開放內部使用為主，微軟的目標是希望小灣成為萬事通，不管問任何問題都能回答，甚至可以用一句話找到員工並直接通話；未來也可能結合人臉辨識技術，向路過員工打招呼、提醒當天的會議行程等。

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