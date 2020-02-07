鴻海：台幹暫緩回深圳、不影響10日復工

鴻海集團宣布，旗下工業富聯（FII）在中國大陸龍華園區導入口罩生產線，預計2月底的日產能上看200萬片，有助後續復工情形。對此，和碩集團董事長童子賢今日表示，和碩具有相關醫材製造經驗，要投入一般與醫療級口罩的生產並不難，內部也在持續討論自製可能性，但目前仍需進一步評估。

2020-02-07 14:25