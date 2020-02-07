鴻海：台幹暫緩回深圳、不影響10日復工
中國各地政府防疫，企業延後到2月10日復工，鴻海各廠區將在10日復工，外電報導近期鴻海集團要員工「不要回深圳廠』，據了解這項消息有誤，主要是台籍員工2月初曾詢問返回大陸的狀況，鴻海希望台幹暫緩返回深圳廠，但當地仍有留守台幹，也不影響復工進度。
鴻海今天重申，各主要廠區全面2月10日復工目標不變，集團早已啟動出差管制，員工返回中國大陸廠區，必須經過事業單位最高主管核准，除了部分為復工準備之人力外，嚴格管制必要人力出差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言