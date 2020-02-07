外媒指員工暫緩返深圳廠？鴻海發三點聲明
外國媒體報導，鴻海致信員工暫緩返回深圳廠區，對此鴻海今（7）日晚間重申，大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。鴻海並再次發布三點聲明強調，「員工是集團最寶貴的財富」，「做好安全復工準備」，「依照集團政策，我們不針對單一園區產能排配及客戶產品發表評論。」
鴻海科技集團聲明全文如下：
1、員工是集團最寶貴的財富，集團早已成立防疫指揮中心，時刻密切關注疫情發展態勢；
2、集團全力配合各地政府開展防疫工作，並在政府指導下做好安全復工準備；
3、依照集團政策，我們不針對單一園區產能排配及客戶產品發表評論。
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