台中燈會看見VR實力 宏達電攜手中華電助陣

宏達電今天宣布，將與中華電信攜手合作，以創新方式結合節慶文化與藝術科技，於台中燈會展出PC VR產品VIVE Cosmos，以及一體機VIVE Focus Plus，現場可免費體驗5款VR遊戲。

2020的台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，設有「童趣樂園」、「森林秘境」和「藝想世界」三大主題。今年的燈會除了彰顯元宵節慶氛圍，發揚傳統花燈技藝，也運用不少尖端科技，HTC的VR軟硬體整合實力，也將在燈會的「森林秘境」主題區登場。

「森林秘境」融入生態永續、藝術美學政策，探討地球森林多樣性，伴隨影像、聲音、故事及藝術裝置，凸顯地球環境教育的永續議題。

宏達電表示，與中華電信攜手合作的展區緊鄰「奇想大道」，凸顯出透過虛擬實境科技，得以實現各種天馬行空的夢想，現場可以免費體驗VR作品Tree，只要戴上VIVE Cosmos，就能讓使用者搖身一變為熱帶雨林中的一棵樹，親身經歷從幼苗到雄偉的參天巨木完整生命過程。

宏達電表示，該作品是HTC投入千萬美元給VR forImpact合作夥伴及內容開發商代表作品之一，目的為表達對聯合國永續發展目標支持，以期創造更多內容提高議題意識和相關教育，並促使產業採取行動。

另一個現場免費體驗的VR內容則是「蜘蛛人：離家日VR」，只要選好最愛的蜘蛛人造型，就可以如同蜘蛛人俯瞰紐約街頭，攀登和穿梭曼哈頓最高的塔樓，享受在都市叢林中擺盪的刺激；但是也別忘了睜大眼睛，因為神秘的巨大敵人正在暗處等你。