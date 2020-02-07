因應武漢肺炎 彭博：鴻海致信深圳廠員工10日後暫不回廠

彭博資訊報導，鴻海集團已通知中國大陸深圳工廠員工，即使在10日春節假期結束後，也暫時不要回廠，顯示鴻海集團抑制新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情上所做的努力。

彭博資訊根據取得的鴻海集團內部備忘錄內容報導，鴻海集團在給所有員工的簡訊中說：「為保障每個人的健康和安全並遵守政府的防疫措施要求，我們建議大家暫時不要返回深圳。我們將隨時向大家通報深圳情況的最新進展。在此期間公司也會保護每個人的工作相關權益。至於深圳員工何時可以實現快樂大團圓，敬請大家等待進一步的通知。」

目前武漢肺炎疫情已造成大陸製造業陷入大規模停工。雖然鴻海集團的iPhone生產主要基地位在鄭州，但其總部卻是位在沿海城市深圳。深圳總部的員工大多都是外地人，部分iPhone也在這裡組裝。

彭博報導指出，現在還不清楚深圳廠的政策，是否會擴大到其他設施的所有員工。鴻海集團則回應彭博資訊指出，基於政策與商業敏感度考量，「我們不會對我們的特定生產設施發表評論」，該公司持續密切關注與冠狀病毒疫情相關的公共衛生挑戰。