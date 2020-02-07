美光LPDDR5 DRAM出貨 搭載小米Mi 10手機

記憶體大廠美光科技今（7）日宣布全球首批量產的LPDDR5 DRAM已正式出貨，並搭載於即將上市的小米Mi 10智慧型手機中。

作為小米的記憶體技術合作夥伴，美光提供的LPDDR5 DRAM擁有絕佳的能耗效率以及更快的資料存取速度，能夠因應消費者對於智慧型手機裡人工智慧（AI）和5G功能日益增長的需求。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri博士表示：「美光搶先推出業界首款用於智慧型手機中的LPDDR5 DRAM產品，將能加速實現5G與AI應用。我們的顧客與合作夥伴需要基於最新製程技術的次世代記憶體解決方案，這項解決方案將能驅動前所未有的低功耗與高效能來支援5G與AI系統的發展。美光的LPDDR5 DRAM能夠因應這些需求，新品較前一代提升50%的資料存取速度以及超過20%的能源效率提升。」

小米集團副總裁常程表示：「美光屹立不搖的業界領導地位以及對記憶體產品的創新對我們而言非常重要。美光的 LPDDR5 DRAM具備領先業界的功能，能讓小米Mi 10智慧型手機保持低功耗，同時仍具備極佳效能且更穩定。我們相信LPDDR5將成為2020年所有旗艦機種的標準配備。」

美光設計的LPDDR5 DRAM能夠因應各種包括汽車業、客戶端電腦、專為5G和AI應用打造的網路系統等市場對於更高記憶體效能與更低功耗日益增長的需求。相較於LPDDR4x記憶體，LPDDR5能減少超過20%的功耗。