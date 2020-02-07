研發專利帶動成長！這家企業專利數四連霸

經濟部智慧財產局今（7）日公布2019年本國企業專利申請排名，台積電以1,333件奪魁，此為台積電連續第四年稱霸。智慧局長洪淑敏指出，隨著台積電量產，也帶動美商應材、日商東京威力、荷蘭商ASML等半導體外商在台申請專利。

洪淑敏表示，台積電申請專利數量自2015年起連5年成長，2019年首度超過一千件，成長率高達41%。

專利申請包括發明、設計與新型等三種。其中，發明專利攸關企業研發投入，被視為帶動經濟成長的動能。台積電2019年申請1,333件專利，全數都是發明專利。

智慧局進一步指出，去年本國企業申請專利數量排行榜上，宏碁、瑞昱半導體、仁寶電腦申請量均創2005年以來最高，分別躍居第二、五、八。

本國企業申請專利數排名第二是宏碁的565件，年增19%。洪淑敏說，宏碁近年搶攻雲端及電競市場，申請專利數連3年成長。瑞昱半導體受惠於AI及5G的進展，網路晶片需求高，去年申請專利數333件，成長71%。

仁寶電腦去年申請專利193件，年增9%，洪淑敏分析，仁寶近年投人AI、5G及智慧醫療致專利申請成長，這是仁寶首次躋進前10名。

至於友達、聯發科、及鴻海等去年申請專利數量則較前一年呈減少。洪淑敏舉聯發科為例，先前聯發科專利申請數量已呈連4年成長，2018年申請452件，2019年申請356件，雖呈年減21%，但數量仍不低。

她也指出，鴻海去年專利申請數為200件，年減19%，但鴻海旗下有很多子公司，申請專利數量也不少，顯見鴻海研發動能未減，不一定以鴻海來申請專利。

至於2019年外國企業在台申請專利數排名，阿里巴巴以850件排名第一，創2012年以來最高，繼2017年後再度重返冠軍寶座。

洪淑敏進一步指出，台積電與三星競爭3奈米時程，專利申請量持續攀升，台積電近年投入量產並上調資本支出，也帶動相關半導體外商專利申請數量。

智慧局指出，美商應材是台積電導體設備供應商，去年在台申請專利數達663件，成長52%，排名外國公司第二；日商東京威力申請496件，排名第4；荷蘭商ASML去年申請250件，排名第13。