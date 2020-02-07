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ERP新進客戶挹注 東捷資訊1月年增41.74％

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

東元旗下資訊服務商東捷資訊（6697），今（7）日公布1月營收3.12億元，年增達41.74％。東捷資訊表示，成長主因來自ERP事業，去年12月新增電子製造業及食品製造業的客戶，以及客戶續約軟體授權維護服務所致。

東捷資訊表示，目前積極佈局物聯網應用業務，透過自行研發的製造執行系統（MES），攜手研華將推出兩款模組化工業APP，能協助製造業輕鬆邁向智慧化升級，兩款工業APP分別是「生產進度與品質管理」、「設備保修管理」APP，預計今年上半年完成上架，屆時將可加入營運貢獻挹注成長動能。

東捷資訊副總劉新正指出，有別於以往導入智慧工廠模式，企業是先導入ERP，再依序邁向智慧工廠，執行周期較長才可發揮成效。此次預計陸續推出的「生產進度與品質管理」工業APP與「設備保修管理」工業APP，具有輕量化、快速化特性，不僅導入期較短，更透過國際大廠研華WISE-PaaS平台的線上軟體服務市集上架。

劉新正表示，透過這樣的模式，讓製造業以訂閱制服務就能一手掌握生產進度、品質、設備保養與維修派工管理，藉以提升準交率、生產效率，縮短製造週期，並將資訊向上串聯到行動戰情室，為製造業提供一個從OT（操作科技）、IT（資訊科技）到DT（數據科技）層全時全域的即時分析及決策支援，輕鬆實現智慧工廠轉型速度與目標。

法人分析，看準智慧工廠蓬勃發展趨勢，東捷資訊已有不少機電業成功案例，在機電製造領域擁有豐富經驗及強大顧問團隊，日前新案能見度亦持續增加中，其中不乏電機業、汽車零組件、醫療電子業及扣件大廠的商機機會；另又結合第二大股東研華在國際上廣大的行銷通路，不僅有助於擴大兩岸及東南亞機電業（機械、電子、電機）客戶的成長與市占率，且自行研發的智慧工廠解決方案毛利率較高，未來營運發展值得期待。

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